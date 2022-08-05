Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticaretinde yeni dönem: Ruble ile ödeme yapılacak - Son Dakika
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Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticaretinde yeni dönem: Ruble ile ödeme yapılacak

05.08.2022 20:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin arasındaki görüşmede, Rusya ile Türkiye arasındaki doğal gaz ticaretiyle ilgili önemli bir adım atıldı. Buna göre Türkiye, doğal gaz teslimatlarında kısmen ruble cinsinden ödeme yapmaya başlayacak. Görüşmenin ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçmekten bahsediyoruz ve ilk aşamada bazı tedarikler Rus rublesiyle ödenecek" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi kentinde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI"

Görüşmelerden önemli sonuçlar elde edildiğini dile getiren Novak, "Ticaret, ekonomi ve neredeyse tüm sektörlerde ilişkilerimizin gelişimini yeni bir düzeye taşıyan müzakereler çerçevesinde bugün çok önemli kararlar alındı." dedi.

PEK ÇOK SEKTÖRDE İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

Türk ve Rus liderlerin iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma konusunda verdikleri talimatı anımsatan Novak, söz konusu hacmi artırmak için gerekli prosedürleri basitleştirmek adına gerekli adımların atıldığını söyledi. Novak, Rusya ile Türkiye arasında özellikle ulaştırma, sanayi, tarım, turizm ve bilgi teknolojileri alanında iş birliğinin gelişeceğine işaret etti.

TÜRKİYE RUBLEYLE ÖDEME YAPACAK

Rusya ile Türkiye arasındaki doğal gaz ticaretiyle ilgili de önemli bir adım atılmasının kararlaştırıldığını belirten Novak, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye oldukça önemli bir hacimde, yılda 26 milyar metreküp düzeyinde sevk edilen doğal gaz konusu ele alındı. Liderler, görüşmeler sırasında doğal gaz teslimatlarında kısmen ruble cinsinden ödemeye başlanacağı konusunda anlaştı. Kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçmekten bahsediyoruz ve ilk aşamada bazı tedarikler Rus rublesiyle ödenecek."

GÖRÜŞMEDE AKKUYU SANTRALİ DE ELEN ALINDI

Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de iki lider arasındaki görüşmede ele alındığını, projenin 2023'te faaliyete geçeceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticaretinde yeni dönem: Ruble ile ödeme yapılacak - Son Dakika

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