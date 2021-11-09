Rusya, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin sebebini "Batı" olarak gösterdi - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus- Polonya sınırındaki düzensiz göçmen krizine "kendi yaşam ve demokrasi anlayışlarını dünyaya empoze etmeye çalışan Batı'nın sebep olduğunu" belirterek, asıl sorumluluğun bu krizin koşullarını yaratanlarda olduğunu söyledi.

Lavrov, Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin Belarus-Polonya sınırındaki düzensiz göçmen meselesi ile ilgili sorusunu cevapladı.

Bu sorunların çözümü için insan haklarının uluslararası ilkelerine saygı göstermek ve sorunun nereden çıktığını unutmamak gerektiğini kaydeden Lavrov, sorunların, NATO ülkelerinin ve Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da uzun yıllardır sürdürdüğü, Batılı modellere göre "daha iyi yaşam ve demokrasi" anlayışından kaynaklandığını dile getirdi.

Batı'nın bu husustaki kendi yorumunu agresif bir şekilde tüm dünyaya empoze etmeye çalıştığını ve çok az bir direnişle karşılaştığında askeri maceralara atıldığını belirten Lavrov, "Irak bu şekilde yalan gerekçelerle bombalandı. Libya'da devlet yıkıldı, Suriye'ye saldırılar böyle gerçekleşti. ve Batılı meslektaşlarımızın tüm bu ve diğer maceraları, eşi görülmemiş mülteci akışlarına neden oldu. Şu anda atılan ve tartışılan tüm adımlarla birlikte, her şeyin nerede başladığını ve kimin hatası olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Dolayısıyla göçmen krizinin çözülmesindeki asıl sorumluluğun, bu krizin çıkması için gerekli koşulları yaratanlara düştüğünü vurgulayan Lavrov, AB'nin mülteci konusundaki ikili yaklaşımlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Mültecilerin AB'ye geldikleri ülkeler hakkında eşit bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini aktaran Lavrov, mültecilerin Türkiye'den AB'ye geldiğinde, AB'nin, mültecilerin Türkiye'de kalması için kaynak ayırdığını hatırlattı.

Lavrov, "Polonya ve Litvanya'nın hiçbir şekilde kendi topraklarına sokmak istemedikleri mültecilerin normal koşullarda yaşaması için ihtiyacı olan Belarus'a da yardım etmek neden imkansız?" ifadesini kullandı.

Mültecilere, Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna saygı çerçevesinde muamele edilmesi gerektiğine işaret eden Lavrov, "Her şeyden önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da savaşlara yol açan Batı'nın hatasıyla mülteci olan insanlara saygı gösterilmesi gerekir. Bu insanlar Belarus'ta kalmak istemiyorlarsa, Türkiye'de kalmak istemiyorlarsa, Avrupa'ya gitmek istiyorlarsa, uzun yıllardır yaşam biçiminin reklamını ve tanıtımını yapan Avrupa'nın ta kendisi sorumludur. Sözlerimizden ve eylemlerimizden sorumlu olmalıyız." şeklinde konuştu.

Ayrıca Lavrov, Polonya-Belarus ve Litvanya-Belarus sınırlarındaki kriz ile ilgili olarak Avrupa'daki yetkilileri ve tüm tarafları, göçmenler ve mülteciler konusunda sorumluluk almaya ve krizi çözmeye çağırdı.