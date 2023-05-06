Rus yazar ve siyasetçinin arabasının altına bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Rus yazar ve siyasetçinin arabasının altına bombalı saldırı düzenlendi

06.05.2023 17:58

Rusya'da 'Gerçek için-Adil Rusya' partisi eş başkanı ve yazar Yevgeniy Prilepin'in aracına yapılan bombalı saldırıda şoförü hayatını kaybetti, Prilepin ise yaralı olarak kurtuldu.

TASS Haber Ajansı'na göre, Nijniy Novgorod şehri yakınlarında bir köyde Prilepin'in arabasında patlama meydana geldi. Patlamada "Zahar" takma adını kullanan Prilepin yaralanırken, şoförü hayatını kaybetti. Prilepin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Aktarılan verilere göre, olay arabanın altına yerleştirilen bombanın patlamasıyla meydana geldi. Güvenlik güçleri patlamayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı.

AB VE BATI YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

Rus kamuoyunda "Zahar Prilepin" olarak bilinen siyasetçi ve ünlü yazar, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda Donbas'ta savaş muhabiri olarak çalışmıştı. Bölgedeki Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimde danışmanlık görevi de yapan Prilepin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra 'Ukrayna'nın güvenliği, istikrarı, bağımsızlığı ve egemenliğini tehlikeye atan eylemleri' gerekçesiyle geçen yıl Avrupa Birliği ile bazı Batı ülkeleri tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Bu yılın başında Prilepin'in Ukrayna'daki savaşa bizzat katıldığı bildirilmişti.

BOMBALARIN ARDI ARKASI GELMİYOR

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Moskova'da Ağustos 2022'de arabasına konulan bombanın patlamasıyla Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina hayatını kaybetmişti.

Geçen ay başında da St. Petersburg şehrindeki kafede meydana gelen patlamada, Donbas'taki Ukrayna karşıtı videolarıyla tanınan Rus blogger Maksim Fomin yaşamını yitirmişti.

ZAHAROVA: ABD VE İNGİLTERE SORUMLU

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya tepki gösterdi.

Zaharova, " Washington, NATO ile birlikte bir uluslararası terör hücresini daha, Kiev rejimini besledi. Bin Ladin, DEAŞ, şimdi de katillerle birlikte Zelenskiy'i. (Bu) ABD ve İngiltere'nin doğrudan sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

BİR ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Prilepin'e yönelik suikast girişiminde yer aldığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Nijniy Novgorod bölgesinde emniyet güçlerinin sıcak takibi sonucunda Zahar Prilepin'in içinde bulunduğu aracın havaya uçurulması olayına karışmış olabileceğinden şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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Ukrayna, Donbas, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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