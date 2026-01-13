Rusya'dan ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Rusya'dan ABD'ye İran Uyarısı

Rusya\'dan ABD\'ye İran Uyarısı
13.01.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik askeri tehditlerini kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine tepki göstererek, "ABD'nin İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'da devam eden protestolara ve ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN TEHDİTLERİNE TEPKİ

Zaharova, "İran'ın yıllardır maruz kaldığı Batı'nın yasadışı yaptırım baskısı, ülkenin kalkınmasını zorlaştırıyor, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açıyor ve bu durumdan en çok İranlılar zarar görüyor" dedi.

İran'da yaptırımlar nedeniyle artan toplumsal gerginliğin yabancı güçler tarafından İran devletini istikrarsızlaştırmak ve yıkmak için kullanıldığını aktaran Zaharova, barışçıl protestoların, yurtdışından talimat alan, özel olarak eğitilmiş ve silahlanmış provokatörlerin çabalarıyla, şiddetli ve anlamsız saldırılara dönüştüğünü belirtti.

"BU TÜR EYLEMLER ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ZARAR VERİR"

İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi şiddetle kınadıklarını ifade eden Zaharova, "Özellikle belirtmek gerekir ki, ülke hükümeti, Batı'nın düşmanca politikalarının olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlarını etkisiz hale getirmek için etkili yollar bulmak üzere toplumla yapıcı bir diyaloğa hazır olduğunu göstermektedir. ABD'den gelen, İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez. Dışarıdan kışkırtılan ayaklanmaları, Haziran 2025'te İran'a karşı gerçekleştirilen saldırıyı tekrarlamak için bir bahane olarak kullanmayı planlayanlar, bu tür eylemlerin Orta Doğu ve küresel uluslararası güvenlik için de zararlı sonuçları olacağının farkında olmalıdır" dedi.

"EK VERGİ KARARINI REDDEDİYORUZ"

İran'ın ticaret yaptığı ülkelere ek vergiler getirerek ticari faaliyetleri aksatmaya yönelik girişimleri kesin bir şekilde reddettiklerini ifade eden Zaharova, "Ülkedeki iç siyasi durumun dinamikleri ve son günlerde gözlemlenen yapay olarak kışkırtılan protestoların azalması, durumun kademeli olarak istikrara kavuşacağını umut etmemizi sağlıyor. İran'ın egemenliğini desteklemek için binlerce İranlının katıldığı yürüyüşler, uluslararası arenada bağımsız bir dış politika izleyebilen ve dostlarını kendi başına seçebilen devletlerin varlığından rahatsız olanların kötü niyetli planlarının başarısız olacağının garantisidir" dedi.

TRUMP'TAN PROTESTOCULARA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili olarak Washington yönetiminin destek vermeye hazır olduğunu söylemişti. Trump yaptığı açıklamada, İran halkının "belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlük arayışında" olduğunu belirterek "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken, ölü sayısı 646'ya yükseldi. Komşu ülkeden gelen görüntülerde artık ceset torbalarının hastanelere sığmadığı ve kaldırımların üzerinin cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Servis edilen video ve fotoğraflar ülkede devam eden protestolardaki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceği yorumlarına neden oldu.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya'dan ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Fransa, Tahran’daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı Fransa, Tahran'daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü
AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’den Trump’a sert yanıt Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Trump'a sert yanıt

21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 21:30:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Rusya'dan ABD'ye İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.