Rusya\'dan ABD\'ye İran Uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine tepki göstererek, "ABD'nin İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'da devam eden protestolara ve ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN TEHDİTLERİNE TEPKİ

Zaharova, "İran'ın yıllardır maruz kaldığı Batı'nın yasadışı yaptırım baskısı, ülkenin kalkınmasını zorlaştırıyor, ekonomik ve sosyal sorunlara yol açıyor ve bu durumdan en çok İranlılar zarar görüyor" dedi.

İran'da yaptırımlar nedeniyle artan toplumsal gerginliğin yabancı güçler tarafından İran devletini istikrarsızlaştırmak ve yıkmak için kullanıldığını aktaran Zaharova, barışçıl protestoların, yurtdışından talimat alan, özel olarak eğitilmiş ve silahlanmış provokatörlerin çabalarıyla, şiddetli ve anlamsız saldırılara dönüştüğünü belirtti.

"BU TÜR EYLEMLER ULUSLARARASI GÜVENLİĞE ZARAR VERİR"

İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik yıkıcı dış müdahaleyi şiddetle kınadıklarını ifade eden Zaharova, "Özellikle belirtmek gerekir ki, ülke hükümeti, Batı'nın düşmanca politikalarının olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlarını etkisiz hale getirmek için etkili yollar bulmak üzere toplumla yapıcı bir diyaloğa hazır olduğunu göstermektedir. ABD'den gelen, İran topraklarına yeni askeri saldırılar düzenlemeye yönelik tehditleri kesinlikle kabul edilemez. Dışarıdan kışkırtılan ayaklanmaları, Haziran 2025'te İran'a karşı gerçekleştirilen saldırıyı tekrarlamak için bir bahane olarak kullanmayı planlayanlar, bu tür eylemlerin Orta Doğu ve küresel uluslararası güvenlik için de zararlı sonuçları olacağının farkında olmalıdır" dedi.

"EK VERGİ KARARINI REDDEDİYORUZ"

İran'ın ticaret yaptığı ülkelere ek vergiler getirerek ticari faaliyetleri aksatmaya yönelik girişimleri kesin bir şekilde reddettiklerini ifade eden Zaharova, "Ülkedeki iç siyasi durumun dinamikleri ve son günlerde gözlemlenen yapay olarak kışkırtılan protestoların azalması, durumun kademeli olarak istikrara kavuşacağını umut etmemizi sağlıyor. İran'ın egemenliğini desteklemek için binlerce İranlının katıldığı yürüyüşler, uluslararası arenada bağımsız bir dış politika izleyebilen ve dostlarını kendi başına seçebilen devletlerin varlığından rahatsız olanların kötü niyetli planlarının başarısız olacağının garantisidir" dedi.

TRUMP'TAN PROTESTOCULARA ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden geniş çaplı protestolarla ilgili olarak Washington yönetiminin destek vermeye hazır olduğunu söylemişti. Trump yaptığı açıklamada, İran halkının "belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlük arayışında" olduğunu belirterek "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 16. gününde devam ederken, ölü sayısı 646'ya yükseldi. Komşu ülkeden gelen görüntülerde artık ceset torbalarının hastanelere sığmadığı ve kaldırımların üzerinin cansız bedenlerle dolu olduğu görüldü. Servis edilen video ve fotoğraflar ülkede devam eden protestolardaki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceği yorumlarına neden oldu.