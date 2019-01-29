Rusya'dan Hamas'a Davet
1 saat önce
Hamas, Filistin uzlaşısını görüşmek üzere Şubat ayı başında Rusya'da düzenlenecek toplantı için Moskova yönetiminden davet aldığını açıkladı.
Hamas
, Filistin
uzlaşısını görüşmek üzere Şubat ayı başında Rusya
'da düzenlenecek toplantı için Moskova
yönetiminden davet aldığını açıkladı. Gazze Şeridi
'ni kontrol eden Hamas Hareketi yaptığı açıklamada, "Filistin konusunu görüşmek üzere ve bölünmeyi bitirmek için Moskova tarafından davet edildik" ifadeleri kullanıldı. Hamas, "Filistin'in bütünlüğü ve Filistinli grupların bölünmesini bitirmek için bu fırsatı değerlendirmek gerek" şeklinde açıklamada bulundu. Öte yandan, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdulhafız Nufel, 11 Şubat'ta Moskova'da Filistinli grupları bir araya getirecek bir toplantı düzenlendiğini açıklamıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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