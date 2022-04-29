Rusya'dan Norveç, İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları yetkililerine yaptırım kararı - Son Dakika
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Rusya'dan Norveç, İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları yetkililerine yaptırım kararı

29.04.2022 17:22
Rusya'dan Norveç, İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları yetkililerine yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç'ten 16, İzlanda'dan 9, Grönland'dan 3, Faroe Adaları'ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç'ten 16, İzlanda'dan 9, Grönland'dan 3, Faroe Adaları'ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus karşıtı yaptırımlarına ve Rus yetkililere yönelik sınırlamalarına Norveç'in yanı sıra İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları'nın da katıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Norveç'ten 16, İzlanda'dan 9, Grönland'dan 3, Faroe Adaları'ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararları alındı. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girmesi yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.

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Faroe Adaları, Grönland, İzlanda, Norveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya'dan Norveç, İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları yetkililerine yaptırım kararı - Son Dakika


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