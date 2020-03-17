Rusya'dan yabancıların ülkeye girişine kısıtlama - Son Dakika
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Rusya'dan yabancıların ülkeye girişine kısıtlama

6 saat önce

Rusya, yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişlerine 1 Mayıs tarihine kadar kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

Rusya'dan yabancıların ülkeye girişine kısıtlama, System.String[]

Rusya, yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişlerine 1 Mayıs tarihine kadar kısıtlama kararı alındığını duyurdu.


Rusya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişlerinin 18 Mart ile 1 Mayıs tarihleri arasında kısıtlanacağı açıklandı. Rusya Başbakanı Mihail Misuştin'in imzası ve ifadeleriyle yayınlanan kararnameye göre, Rusya'ya uçak pilotları, gemi kaptanları ve personeli, tren makinistleri, tır sürücüleri, diplomatik misyon görevlileri ve diğer ülkelerin konsolosluk görevlilerini kapsamayacağı açıklandı. Bu görevlerin dışında Rusya'ya giriş yapan başka ülke vatandaşlarının 1 Mayıs'a kadar geçişlerinde kısıtlamalar uygulanacağı ifade edildi. Alınan kararın uluslararası hukuka uygun olduğu vurgulanırken Rusya'da halk sağlığı için bu kararın alındığı ifade edildi.


Ülkede artan Korona virüsü taşıyan kişi sayısında hızla artış görüldüğü bu nedenle Başbakan Misuştin'in Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak Korona virüsü salgını konularında istişarede bulundukları duyuruldu. - MOSKOVA

1 Mayıs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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