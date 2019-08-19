Son Dakika Haberleri: Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'a yaklaştı
Son Dakika Güncel Haber

Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'a yaklaştı

43 dakika önce

Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek kentin güneyinde ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesinin sınırlarına yaklaştı.

Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'a yaklaştı, System.String[]
Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek kentin güneyinde ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesinin sınırlarına yaklaştı.
Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, Habit beldesini, Sukeyk ve Teri Tepelerini, Kefreydun ve Sabbağiyye çiftlikleri ile Han Şeyhun ilçesi sınırlarına giriş noktalarından biri olan Fakir Noktası'nı ele geçirdi.
İlçeyi batı yönünden kuşatmaya çalışan rejim güçleri, böylece ilçe sınırlarına da 500 metre yaklaşmış oldu.
İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, Han Şeyhun'un içinden geçen Halep- Şam M5 otoyolunu da kesmek üzere.
Han Şeyhun'un önemi
Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.
ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.
Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.
TSK'ya ait gözlem noktası
Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.
Beşşar Esed, Han Şeyhun, İdlib, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı
16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü Son Dakika! Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine yanıt: Anlaşılmadığını gösteriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya destekli Esed güçleri Han Şeyhun'a yaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]