Son Dakika Haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Görüştü

8 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Filistin-İsrail konusu, Suriye ve Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Görüştü, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Filistin- İsrail konusu, Suriye ve Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ile Şükri'nin telefon görüşmesinde, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdikleri kaydedildi.

Açıklamada, iki bakanın, Filistin-İsrail konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldığı belirtilirken, Orta Doğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge kurulması için atılacak adımları da istişare ettikleri bilgisine yer verildi.

Lavrov, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Suriye ve Filistin konusunda yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:47 Kaynak: AA

Mısır, Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu, Dünya
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