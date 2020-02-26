Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor - Son Dakika
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Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor

6 saat önce

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını açıkladı.

Rusya koronavirüse karşı tedbirleri artırıyor, System.String[]

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tüm önlemlerin süresinin uzatıldığını belirterek, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlar ve İran vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında kısıtlama kararları alındığını açıkladı.

Golikova, koronavirüse ilişkin Rusya'nın aldığı önlemlerle ilgili başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle Güney Kore ile karşılıklı uçuşların kısıtlanacağını vurgulayan Golikova, "Aeroflot ve Aurora havayolu şirketleri dışında Güney Kore ile tüm uçuşları 1 Mart itibarıyla durduruyoruz." dedi.

İran vatandaşlarına yönelik de çeşitli kısıtlayıcı tedbirler alındığına dikkati çeken Golikova, "İran vatandaşlarına yönelik, ticari ve insani yardım amacı taşıyan vize türleri dışında vize vermeyi 28 Şubat itibarıyla durdurma kararı aldık." diye konuştu.

Golikova, salgına yönelik bugüne kadar Rusya'da alınan tüm önlemlerin süresinin de 1 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Rusya'da koronavirüse karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Golikova, "Elimizde virüsün örneği mevcut ve bir aşı bulunmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Şu ana kadar 5 prototip geliştirmiş durumdayız." dedi.

Golikova, Rus vatandaşlarına İtalya'ya seyahat etmemeleri çağrısında da bulunarak, "İtalya'daki durumu da yakından takip ediyoruz, ancak durumu henüz tam anlamıyla değerlendirebilmek mümkün değil. Vatandaşlarımıza ve tur operatörlerimize İtalya'ya grup ve şahsi seyahatler gerçekleştirmemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Güney Kore, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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