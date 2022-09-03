Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde eski Sovyet lideri Gorbaçov için taziye defteri açıldı - Son Dakika
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde eski Sovyet lideri Gorbaçov için taziye defteri açıldı

03.09.2022 12:37
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde eski Sovyet lideri Gorbaçov için taziye defteri açıldı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, eski Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü dolayısıyla taziye defteri açıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, eski Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un ölümü dolayısıyla taziye defteri açıldı.

Taziye defterini Kazakistan, Etiyopya ve Filipinler'in Ankara Büyükelçileri başta olmak üzere, çeşitli ülkelerden yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler imzaladı.

Yabancı misyon temsilcileri, vatandaşlar ve siyasilerin, Büyükelçiliğe çok sayıda taziye mesajı da gönderdiği belirtildi.

Gorbaçov kimdir?

Eski Sovyet lideri ağır ve uzun hastalık sürecinden sonra 30 Ağustos'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da 91 yaşında hayatını kaybetmişti.

1985'ten 1991'e kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesinin genel sekreterliğini yürüten Gorbaçov, perestroyka (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) reformlarıyla Soğuk Savaşı bitirmiş fakat reformlar sonucu partisinin ülkedeki siyasi üstünlüğü de sona ermişti.

1990'da yapılan devlet başkanlığı reformunun ardından SSCB Devlet Başkanı seçilen Gorbaçov, 1990'dan 1991'e kadar bu görevi yürütmüştü.

Gorbaçov'un 25 Aralık 1991'de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağılmıştı.

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Kaynak: AA

Mihail Gorbaçov, Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde eski Sovyet lideri Gorbaçov için taziye defteri açıldı - Son Dakika

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