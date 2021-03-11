Rusya pazarına, 5 gece 6 günlük Patara paketi - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'Patara Yılı' ilan ettiği 2020'de pandemi nedeniyle büyük şanssızlık yaşayan Patara Antik Kenti için Rusya pazarına yönelik 5 gece 6 günlük paket hazırlandı. Merkezi Patara olacak Likya turunda, Phaselis, Demre, Simena, Kaş, Kaputaş Plajı ve Saklıkent Kanyonu da yer alıyor.

2018'i 'Troia Yılı', 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılını ise 'Patara Yılı' ilan etti. Antalya'da Likya Birliği'nin de başkentliğini yapan Patara, 2020'de tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle hem ziyaretçi hem de uluslararası tanıtım noktasında büyük şanssızlık yaşadı.