Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı
Son Dakika Güncel Haber

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

46 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıMOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.

Rusya ile Türkiye arasında yapılan S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatlarının tamamlandığı açıklanırken bugün gerçekleşen son sevkiyat ile ilgili Rusya Savunma Bakanlığı görüntüler paylaştı. Rusya'da yapılan nakliye uçağına yükleme görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Türkiye'ye yapılan S-400 füze savunma sistemlerinin ikinci aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "15 Eylül 2019 tarihinde Rusya Savunma Bakanlığı'nın askeri nakliye uçağı ile S-400 füze savunma sistemlerinin anlaşma yükümlülüğü gereğince teslimatının ikinci aşaması tamamlanmıştır. S-400 bileşenlerinin Türkiye'ye teslimi anlaşma yükümlülükleri uyarında belirlenen sürede gerçekleşmiştir. Teslimatlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan anlaşmaya uygun olarak ve Türkiye Hava Savunma Sistemlerinin gelişimine uygun olarak yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı

Türkiye, S 400, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 01:15:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]