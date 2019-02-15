Son Dakika Haberleri: Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı

Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı

7 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere, tutanaklara ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı.

Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, Afganistan Savaşı'nın ardından Sovyet askerlerinin bölgeden çekilişlerinin 30. yıldönümü dolayısıyla, görev yapan askerlere, tutanaklara ilişkin bazı belgelerin gizliliğini kaldırdı. Bakanlık, resmi internet sitesinden Afganistan'daki çalışmalarını; askerlerin öykülerini de paylaştı. Açılan arşivdeki belgelerde Sovyet askerlerinin önündeki hedeflerin, önemli evrakların, büyük silah ve mühimmat depolarının yanı sıra öne çıkan askerlere verilen ödüllerin de bulunduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı da, arşivdeki belge, araç ve malzemelerin bir bölümünü Kaluga şehrinde sergiledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:48 Kaynak: DHA

Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Bor Hamlesi! Artık Tarımda da Kullanılacak E-Çiftçi Sistemi Uygulamaya Girdi

Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 16:55:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya, Sscb'nin Afganistan'dan Çekilişinin 30'uncu Yıldönümünde Arşivini Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]