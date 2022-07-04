Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi

04.07.2022 16:01

Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaşta 4 ay geride kaldı. "Ukrayna'nın doğudaki son kalesi" olarak tanımlanan Lysychansk, Rusya tarafından kontrol altına alındı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada Luhansk'ın kontrolünü ele aldıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ın son kalesi Lysychansk'da kontrol sağladığı duyurdu, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise gelişmeleri doğruladı.

LUHANSK'I DA ALDILAR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün de Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk topraklarının tamamını kontrol altına aldığını söyledi. Şoygu, Kremlin Sarayı'nda Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdi.

Rus güçlerinin 19 Haziran'dan itibaren sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin topraklarını kontrol altına almak için "başarılı bir operasyon" yaptığını belirten Şoygu, iki hafta içinde Lisiçansk ve Severodonetsk yakınlarındaki kuşatma altında bulunan bölgede tasfiyenin gerçekleştiğini aktardı.

25 YERLEŞİM YERİ KONTROL ALTINDA

Severodonetsk, Zolotoye, Gorskoye Volçeyarovka gibi büyük şehirler başta olmak üzere 25 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını kaydeden Şoygu, "Operasyon dün Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden biri olan Lisiçansk'ın kurtarılmasıyla tamamlandı. Toplamda, aktif saldırı operasyonlarında 670 kilometrekarelik bölge kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Bu süre içerisindeki saldırılar sonucunda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin toplam kaybının 5 bin 469 kişi olduğunu söyleyen Şoygu, bunlardan 2 bin 218'inin öldüğünü, 3 bin 251'inin yaralandığını aktardı. Şoygu, bu operasyonda Ukrayna'ya ait 196 tank ve zırhlı araç, 12 uçak, 1 helikopter, 69 insansız hava aracı, 6 hava savunma füze sistemi, 97 çok namlulu roketatar, 166 obüs ve havan topu ile 216 özel askeri aracın yok edildiğini bildirdi. Lisiçansk'ta Ukrayna güçlerinin 39 tank ve zırhlı araç, 11 obüs ve havan topu ve pek çok tanksavarı bıraktığını bildiren Şoygu, halihazırda Lisiçansk şehrinde mayın temizleme çalışmaları ile halka yardımın sürdüğünü dile getirdi. Şoygu, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da operasyonlarını devam ettirdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Sergey Şoygu, Luhansk, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi - Son Dakika

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