Rusya'ya yaptırım kararı alan AB'ye Kremlin Saray'ında sert cevap - Son Dakika

Rusya'ya yaptırım kararı alan AB'ye Kremlin Saray'ında sert cevap

16.10.2020 00:58
Rusya'ya yaptırım kararı alan AB'ye Kremlin Saray'ında sert cevap, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'daki 6 kişiye ve 1 kuruluşa yaptırım kararı almasının ardından Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'ya karşı kasıtlı ve düşmanca bir adımdır" denildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'daki 6 kişiye ve 1 kuruluşa yaptırım kararı almasının ardından Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'ya karşı kasıtlı ve düşmanca bir adımdır" denildi.

Rusya'da Ağustos ayında Sibirya'dan başkent Moskova'ya uçuşu sırasında rahatsızlanan ve Almanya'nın başkenti Berlin'de bir hastanede tedavi altına alınan Rus muhalif Aleksey Navalny'in zehirlendiğinin ortaya çıkması üzerine Avrupa Birliği (AB) harekete geçti. Lüksemburg'ta bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları Rusya'ya yaptırım konusunda uzlaşıya vardı. AB Rusya'da yaptırım uygulanacak kişi ve kuruluşları belirledi. Yaptırım kararına göre, Rusya istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi İç Politika Yöneticisi Andrey Yarin, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sibirya Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Sergey Menyaylo, Savunma Bakan Yardımcıları Pavel Popov ve Aleksey Krivoruçko yaptırım listesine alınırken, Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'ne seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Kremlin'de AB'ye sert cevap

AB'nin Rusya'ya yaptırım konusunda kişi ve kuruluşların belirlenmesinin ardından Kremlin Sarayı'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada, "Moskova durumu yakından inceleyecek ve çıkarlarına göre hareket edecek" ifadelerini kullandı.

AB'nin kararının kasıtlı olduğunu savunan Peskov, "Üzgünüz, bu Rusya'ya karşı kasıtlı ve düşmanca bir adımdır. Bu karar AB ile Rusya ilişkilerine ciddi zarar verir. Bu konunun üzücü tarafı kararda hiçbir mantığın gözetilmemesidir" dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz günlerde AB'nin yaptırım kararı alması durumunda AB ile tüm ilişkileri koparabileceklerini söylemişti. - MOSKOVA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rusya'ya yaptırım kararı alan AB'ye Kremlin Saray'ında sert cevap - Son Dakika


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