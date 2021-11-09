Üye Girişi
Rütbesini FETÖ elebaşı takmış! Eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika

Rütbesini FETÖ elebaşı takmış! Eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası

09.11.2021 15:55
Rütbesini FETÖ elebaşı takmış! Eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası

Eski tuğgeneral Serdar Atasoy, teğmen rütbesini Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti. Atasoy, etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, "silahlı terör örgütüne üyelik" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Atasoy, cezaevinden video konferans yöntemiyle katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Atasoy'a söz verdi. Önceki savunmalarından örgüte dair bildiği her şeyi samimi bir şekilde anlattığını belirten Atasoy, 2012'de FETÖ ile irtibatını kestiğini öne sürdü. Emniyet sorgusunda kurmaylık sınav sorularını önceden aldığına ilişkin beyanını kabul etmeyen Atasoy, "Polis bana 'herkes almış soruları sen de almışsındır kardeşim' deyip ifademe soruları aldığımı ekledi. Soruları almadım." iddiasında bulundu. Suçsuz olduğunu savunan Atasoy, beraatini istedi.

TOPLAMDA 14 YIL 2 AY HAPİS

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, sanık Atasoy hakkındaki kararı açıkladı. Buna göre, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunda ilk önce 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Atasoy'un bu cezası, "etkin pişmanlık hükümleri" ile "takdir indirimi" uygulanarak, 5 yıl 10 aya indirildi. "Kamu kurumlarını dolandırmak" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen Atasoy, ayrıca görevde bulunduğu süre boyunca aldığı maaş karşılığında da 540 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı. Toplamda 14 yıl 2 ay hapis cezası verilen Atasoy'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

RÜTBESİNİ GÜLEN'İN TAKTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullanan Atasoy, 1996'da Kara Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu. Atasoy, emniyet ifadesinde, İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de Gülen'in elini öptüğünü itiraf etti.

O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde yer alan Atasoy, 2003'te örgütün kendisine verdiği sınav sorularıyla kurmaylık sınavını kazandı.

Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı. Bu göreve başlamadan kısa süre önce Harekat Başkanlığı, ardından ise 4. Kolordu Komutanlığı emrine verilen Atasoy, emekliye ayrıldı.

Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladı.

Ayrıca Atasoy'un telefonu ile mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonların 23 kez ortak baz sinyali verdiği tespit edildi. Tutuksuz yargılanan Atasoy, tanık olarak dinlendiği başka bir mahkemede itiraf içeren beyanlarından vazgeçmesi üzerine, 9 Temmuz'da yeniden tutuklanmıştı.

Rütbesini FETÖ elebaşı takmış! Eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Mahkeme, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rütbesini FETÖ elebaşı takmış! Eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına göz kırptı: Uzak ara şampiyon yaparım 16:35 Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına göz kırptı: Uzak ara şampiyon yaparım Genelev koronavirüs aşı merkezine dönüştürdüler, ilk giden de bir Türk oldu 16:29 Genelev koronavirüs aşı merkezine dönüştürdüler, ilk giden de bir Türk oldu Metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu 16:24 Metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi 16:10 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim 15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri
16:31 Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu
16:26 Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor
16:23 Metronun asansör camına kafa atan keçinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:18 Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor
16:10 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi
16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Yol kenarında çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, piyasada bulunmayan ilaçlar hakkında açıklama yaptı         
16:36
Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu Öğretmen, okulun kalorifer borusuna asılı halde bulundu         
16:32
Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını savunuyor         
16:26
Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor Cyle Larin ve Domagoj Vida'nın istediği ücret, Beşiktaş'ı zorluyor         
16:19
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:40:32. #1.12#
SON DAKİKA: Rütbesini FETÖ elebaşı takmış! Eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement