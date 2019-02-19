Saadet Partisi Aday Listelerini Teslim Etti

Saadet Partisi, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Saadet Partisi, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim etti.



Saadet Partisi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime girecek. Parti, büyükşehir belediye başkanlığı için İstanbul'da Necdet Gökçınar'ı, Ankara'da Mesut Doğan'ı, İzmir'de Şerafettin Kılıç'ı, seçim kuruluna bildirdi.



Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösteren Saadet Partisi, büyükşehir ve il belediye başkanlıklarında kadın aday çıkarmadı, ilçe ve beldelerde ise 34 kadın aday gösterdi.



Saadet Partisinin büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:



Adana: Hacı Mehmet Çevik



Ankara: Mesut Doğan



Antalya: Ali Aktaş



Aydın: Fatih Karahan



Balıkesir: Selim Sait Terzioğlu



Bursa: Mehmet Atmaca



Denizli: Süleyman Demirel



Diyarbakır: Fesih Bozan



Erzurum: Atik Ağdağ



Eskişehir: Levent Baştürk



Gaziantep: Mehmet İslam



Hatay: Ahmet Yıldız



İstanbul: Necdet Gökçınar



İzmir: Şerafettin Kılıç



Kahramanmaraş: Mustafa Vahdet Sürücü



Kayseri: Mahmut Arıkan



Kocaeli: Birol Aydın



Konya: Hasan Hüseyin Uyar



Malatya: Osman Cemali Marasalı



Manisa: Metin Bulduk



Mardin: Mehmet Ali Kılıç



Mersin: Erdal Alkan



Muğla: Turhan Tutumlu



Ordu: İdris Naim Şahin



Sakarya: Fahrettin Abay



Samsun: Salih Şen



Şanlıurfa: Sabahattin Cevheri



Tekirdağ: Feti Pehlivan



Trabzon: Hasan Saka



Van: Fethullah Erbaş



Saadet Partisinin il belediye başkan adayları ise şöyle:



Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal



Afyonkarahisar: Hasan Hüseyin Uğurlu



Ağrı: Mehmet Erat



Aksaray: Levent Serdar Şahin



Amasya: Noğman Yüksel



Ardahan: Özkan Karakaya



Artvin: Gültekin Soydan



Bartın: Muhammed Emin Titiz



Batman: İlhami Işık



Bayburt: Osman Nuri Temür



Bilecik: Hüseyin Hüsnü Avcı



Bingöl: Adem Sağlam



Bitlis: Yaşar Buhan



Bolu: Turan Kılınç



Burdur: Musa Sayar



Çanakkale: Cemil Pehlivan



Çankırı: Mustafa Ünver



Çorum: Kemal Kurt



Düzce: Aptullah Yalman



Edirne: Mansur İriş



Elazığ: Haluk Arslan



Erzincan: Muharrem Altay



Giresun: Saim Öksüz



Gümüşhane: Şerif Erdal



Hakkari: Rahmi Çiftçi



Iğdır: Abdullah Mert



Isparta: Faruk Algınkılınç



Karabük: Mehmet Yüce



Karaman: Şaban Şahin



Kars: Şenol Çolak



Kastamonu: Kadir Yalçın



Kırıkkale: Faruk Vurgun



Kırklareli: Mithat Özdemir



Kırşehir: Yusuf Turan



Kilis: Şerif Karakurt



Kütahya: Ömer Faruk Evren



Muş: Sadık Aydın



Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu



Niğde: Nihat Altıparmak



Osmaniye: Ömer Yağmur



Rize: Muhammet Kaçar



Siirt: Seyfettin Kol



Sinop: Sefa Yalın



Sivas: Melih Seçilmiş



Şırnak: Orhan Ürün



Tokat: Alparslan Akyüz



Tunceli: Dursun Gök



Uşak: İbrahim Dağgezen



Yalova: Resul Genç



Yozgat: Ziya Koçak



Zonguldak: Mehmet Yaman

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