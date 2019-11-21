Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan:

Saadet Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mahmut Arıkan, "Bundan önceki süreçte Kayserimiz için teşkilatlarla beraber gece gündüz bir gayret içerisindeydik. Bundan sonrası için de Türkiye'deki belediyelerin sıkıntılarıyla ve çözüm yoluyla alakalı teşkilatlarımızla beraber bir gayret içerisinde olacağız" dedi.



1990'lı yıllardan bu yana milli görüş içerisinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Genel Başkan Temel Karamollaoğlu tarafından genel başkan yardımcılığı görevinin tebliğ edildiğini, bu görevi en güzel şekilde yapma gayreti içerisinde olacağını belirten Mahmut Arıkan; "1990'lı yıllardan bu tarafa milli görüş camiası için bir mücadele içerisindeyiz. Saadet Partisi'nde ilçe gençlik kollarından başlayan çalışmalarımız il gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve 9 yıllık süre ile de il başkanlığı olarak devam etti. 3 Kasım 2019'da Ankara'da 7. Olağan Kongremizi gerçekleştirdikten sonra genel başkanımızın teveccühüyle de genel idare kurulu listesinde yer aldık. Dün yapılan ilk genel idare kurulu toplantısında da genel başkanımız bize genel başkan yardımcılığı görevini tebliğ etti. Tabi büyük bir sevincin karşısında büyük bir de kaygıyla karşı karşıyayız. Çok önemli bir görevle tanışmış olduk. Bundan önceki süreçte Kayserimiz için teşkilatlarla beraber gece gündüz bir gayret içerisindeydik. Bundan sonrası için de Türkiye'de Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'deki belediyelerin sıkıntılarıyla ve çözüm yoluyla alakalı teşkilatlarımızla beraber bir gayret içerisinde olacağız. Bu çalışmayı da inşallah en güzel şekilde yapmayı rabbim bizlere nasip eder" dedi.



Türkiye'deki bütün belediyelerin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili teşkilatlarla beraber çalışmalarda bulunacaklarını kaydeden Arıkan, ;"Şuanda Türkiye'de 23 tane belediye başkanımız var. 200'e yakın da meclis üyelerimiz mevcut. Bunlarla alakalı çalışmalarımızı yapacağız. Tabi daha ziyade çalışmamız mevcut Saadet Partisi'nin dışındaki belediyelerle de alakalı sıkıntıları takip edeceğiz. Kayseri'deki, İstanbul'daki belediye olsun bütün ülkenin 81 ilin, 900'den fazla ilçenin tüm belediyelerin sorunlarıyla mücadele vereceğiz. Arkadaşlarımızla toplantı yapacağız, komisyonlar oluşturacağız, neyi yaparsak daha iyi netice alınabilir çalışmaları içerisinde olacağız. Mahalli idareler seçimi malumunuz bu yıl gerçekleşti, bir sonraki seçim 2024 yılı. Daha ziyade çalışmalarda odaklanacağımız konu Türkiye'nin sıkıntıları olacaktır. Bugün Türkiye'de maalesef insanlar mutsuz, huzursuz, insanların gelecekle alakalı çok ciddi endişeleri söz konusu. Ekonomik anlamda çok ciddi bir çıkmaz içerisindeyiz. Siyasi geleneğin temsilcisi olarak şu üzüntüyü hep beraber yaşıyoruz, hep haklı çıkıyoruz. Normalde bir insan haklı çıktığında sevinir ama biz siyasi anlamda öngörülerimizden haklı çıkmamızdan dolayı bir üzüntü içerisindeyiz. 50 yıllık mücadelemizdeki uyarılarımızı nasıl yaptıysak bundan sonrası için de uyarılarımızı yapacağız. Yerel yönetimler, ekonomi, sağlık, eğitim, dış politika noktasında ikazlarımıza devam edeceğiz. Diyalog yolunu götürme gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin en önemli sorununun kutuplaşma olduğunu ifade eden Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanlışa 'yanlış' deme cesaretini göstermeye devam edeceklerini vurguladı. Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü;



"Bugün Türkiye'nin en büyük problemi ne?' diye soracak olursanız kutuplaşmadır. Biz bu kutuplaşma hadisesini aşmadığımız müddetçe bu sorunların daha da büyüyerek devam edeceği kanaatindeyiz. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tarafından AK Parti Grup Başkanvekili bir hanımefendiye yapılanı da tasvip etmemiz mümkün değil. Kutuplaşmadan siyasi rant devşirme döneminin bittiği kanaatindeyim. Kayseri teşkilatımız şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yükselen bir ivme ile çalışmalarına devam edecek. Biz Kayseri'de yanlış olana 'yanlış' deme cesaretini göstermeye devam edeceğiz. Kapalı kapılar arkasındaki pazarlıklara her zaman kapalıyız, bundan sonra da kapalı olacağız. Kameraların arkasında başka türlü, önünde başka türlü konuşma eylemini yapmadığımız gibi bundan sonra da yapma gayreti içerisinde olmayacağız. Siyasi rant devşirmek için kırmızı çizgileri yok eden siyaseti bundan önce olmadığı gibi bundan sonra da Kayseri ve Türkiye'de Saadet Partisi takip etmeyecek." - KAYSERİ