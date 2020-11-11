Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

11.11.2020 13:51
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üretime dönük bir yatırım politikası izlemeden Türkiye'nin içinde bulunduğu problemleri çözmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, üretime dönük bir yatırım politikası izlemeden Türkiye'nin içinde bulunduğu problemleri çözmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Şuşa şehrinin işgalden kurtarılması ve sonrasında varılan barış anlaşması nedeniyle Azerbaycan güçlerini tebrik eden Karamollaoğlu, gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin bugünkü başkanlık sistemiyle yönetilemediğini ileri süren Karamollaoğlu, "Bizim şu anda bir sıkıntımız var. Nedir bu sıkıntı? Müzakere edememe. Konuları karar alıcılarla muhalefetin müzakere edememesi, görüşememesi sıkıntısı var." dedi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifasına sessiz kalan medyayı eleştiren Karamollaoğlu, böyle bir medya ortamında Türkiye'de meselelerin doğru şekilde görüşülemeyeceğini vurguladı.

Özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında "zihniyet" yanlışı bulunduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Hala yanlıştan dönme erdemini gösteremiyorlar. Hala üretim ekonomisi diye bir ekonomi gündemlerinde yok. Üretime dönük bir yatırım politikası izlemeden Türkiye'nin içinde bulunduğu problemleri çözmek kesinlikle mümkün değil. Üretim yerine hizmete dönük yatırımları yaparsanız, binalar, yeni devlet binaları yaparsanız, yollar yaparsanız bunların hepsi şu anda israf kapsamına girer. Bir yol 10 sene sonra yapılsa ne olur şu anda? Türkiye'nin zaten hemen hemen her yerinde bu yollar yapıldı. 27 bin kilometre yoldan bahsediyorlar. Üzerinde araç gidip gelmedikten sonra, ticari araçlar bu yolları kullanmadıktan sonra bu yol ekonomiye bir şey katmaz, tam tersi ekonomiye yük getirir. Onun için yolsuzluktan hemen sonra bu israf kalkacak. Bunun adı israftır. Yeni inşaatların hepsi israftır. Allah rızası için bunu dikkate alın."

Karamollaoğlu, ülkedeki sorunların inatla değil, müzakere ile çözülebileceğini, muhalefet partilerinin iktidar partisinin düşmanı olmadığını, bu nedenle kimsenin düşmanlaştırılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Yatırım, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününe özel duygusal paylaşım Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır         
13:57
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı         
13:10
Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi         
11:59
Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde         
11:47
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı         
09:21
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 14:14:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei