Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Sakarya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Sakarya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

08.04.2021 21:05
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Sakarya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti olarak milletle, memurla, işçiyle, çiftçiyle, esnafla, işsizle, gençlerle, emekliyle ve her kesimle ittifak yapacaklarını, her kesimin özel problemleri olduğunu ve o problemler çözülmedikçe memlekette huzur ve barış olmayacağını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti olarak milletle, memurla, işçiyle, çiftçiyle, esnafla, işsizle, gençlerle, emekliyle ve her kesimle ittifak yapacaklarını, her kesimin özel problemleri olduğunu ve o problemler çözülmedikçe memlekette huzur ve barış olmayacağını söyledi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin il teşkilatının 7. Olağan İl Kongresine katılan Karamollaoğlu, dün Konya'da düşen askeri gösteri uçağının şehit pilotu için taziye dileklerini iletti.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin suni bir şekilde gerilimli bir havaya doğru sürüklenmeye çalışıldığını, tüm meseleleri huzur içerisinde bir masa etrafında toplanarak müzakere etme fırsatının bulunduğunu vurguladı.

Demokrasinin, insan haklarına saygı, hürriyetlerin korunması ve fikirlerin rahatlıkla ifade edilmesi demek olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Türkiye'mizde birçok problemle karşı karşıyayız. Ekonomide ciddi sıkıntılarımız var. Memlekette adalete güven sarsıldı. Adalet olmadan huzur olmaz. Ülkemiz anlaşılmayan bir gerginliğin içine itildi adeta. Bunun neticesi sadece ekonomide hissedilmiyor. Bunun etkisini adalet mekanizmasının çalışmasında, iç güvenliğin tesisinde, dış politikada, eğitimde ve sağlıkta görüyoruz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak bu memlekette huzur, barış ve güvenliğin tesisi için faaliyet gösterdiklerini, insan hakları ve hürriyetlerine özen gösterdiklerini dile getirdi.

Emekli 104 amiralin yaptığı açıklamaya da değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Emekli. Muvazzaf değil, elbisesini çıkarmış 104 amiral, Türkiye'nin gidişatıyla ilgili bir deklarasyon yayımlamışlar. 'Vay siz ihtilal çağrısında bulunuyorsunuz' deniyor. Akıllarından geçiyor mu onu bilemem ama o amirallerinin bir kısmını nasıl mahkemeye götürdüyseniz, gözaltına aldıysanız mahkemeye de verin, varsa cezası, mahkeme vasıtasıyla o cezayı verirsiniz. Mahkeme ceza verir, iktidarlar değil. Adının içinde emekli de olsa 'amiral' olması her zaman kafalarda tereddüt meydana getirir."

"Türkiye'de maaşların 3 misline çıktığını göreceğiz"

Konuşmasında memur ve işçi maaşlarının çok düşük olduğunu belirten Karamollaoğlu, Türkiye'yi ekonomik olarak büyütmek için herkesi birlikte çalışmaya davet etti.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletle, memurla, işçiyle, çiftçiyle, esnafla, işsizle, gençlerle, emekliyle ve her kesimle ittifak yapacağız. Bu saydığım her kesimin özel problemleri var. O problemleri çözmezsek bu memlekette huzur ve barış olmaz. Memur ve işçinin maaşının açlık sınırında olmaması gerekir. Biz Erbakan kadar babayiğit değiliz, gelir gelmez yüzde 150 zam veremeyiz ama belki yüzde 100 verebiliriz. 15 sene zarfında her yıl maaşlarına eşelmobil sistemiyle en az yüzde 7 zam yapıp 15 yıl sonra Türkiye'de maaşların 3 misline çıktığını göreceğiz. Bizim için ekonomiye katkı sağlamayan her yeni inşaat, her yeni yol, İstanbul Kanalı israftır.""

"Bize imkan verildiği takdirde ele alacağımız konu çiftçidir." diyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz ne kadar verimli çalışırsa o kadar zengin oluruz, o kadar çok ihracat yaparız. İkincisi üretici, sanayici ve esnafımız. Biz kaynaklarımızı bunların yatırımlarına tahsis edeceğiz. O zaman göreceksiniz ki Türkiye'de 3-5 sene içinde ekonomide müthiş bir patlama meydana gelecek. Gelin el birliğiyle bu ülkede bir devrim yapalım. Bugün çekilen sıkıntılar kendiliğinden gelmiyor. Basit gördüğümüz bir oy pusulası. Dananın kuyruğu burada kopuyor. Seçim sandığı geliyor, götürüyoruz bir kağıdı o sandığa atıyoruz ve o sandıktan bir netice çıkıyor. ya bize hizmet olarak dönüyor veya onu sandıktan çıkarken sıkıştırıyorlar balyoz haline getirip kafamıza vuruyorlar. Hizmet olarak dönsün istiyorsan o zaman gel birlikte çalışalım."

Kongrede mevcut İl Başkanı Hasan Zengin güven tazeledi.

Türkiye, Sakarya, Emekli, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Sakarya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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