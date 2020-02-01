Saadet Partisinden ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını 9 Şubat'ta, İstanbul'da düzenleyecekleri mitingle protesto edeceklerini bildirdi.

Karamollaoğlu, partisinin eğitim merkezinde düzenlenen il başkanları ve il müfettişleri toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarını eleştirdi.

Bugünkü iktidarın artık ömrünü doldurduğunu bütün dünyanın gördüğünü iddia eden Karamollaoğlu, "İktidarda, bunu görmüş olsa bile içine sindiremeyen, iş başında kalabilmek için her yola başvurmaktan çekinmeyen bir anlayış var." dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün hızla yayıldığını ifade eden Karamollaoğlu, "Bu da modern çağın getirdikleri veba gibi. Eskiden bir yerde veba çıktığında oraya giriş çıkış kendiliğinden yasaklanırdı, denge sağlanana kadar." diye konuştu.

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki gösteren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kadar gaflet içinde bulunan, bu kadar yüzsüz davranan bir Cumhurbaşkanı'na ne Amerika rastladı ne de biz gördük. Fiilen Filistin'i ortadan kaldıran ama tatbikatta varmış gibi gösteren bir anlayışla 50 sayfalık bir rapor hazırlanmış. Getirmişler 'barış ancak böyle gelir, bunu kabul edin, etmeseniz zaten yok olacaksınız.' Bir devlet toprağıyla bellidir. Toprağı olmayan, hayali bir ülke kuruyorlar adeta. Kudüs, İsrail'in bölünmez bir başkenti olarak tarif ediliyor. Kudüs'ün içinde bir bölge de Filistin'in başkenti olarak kabul edilecek. Hiç utanmadan, haya duymadan böyle bir teklifi getirebiliyorlar."

İslam ülkeleri arasında bu teklifi benimseyenler bulunduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, hükümetin buna karşı sergilediği tavrın yetersiz olduğunu savundu. Karamollaoğlu, "Amerika'nın cüssesi bizden büyük ama İsrail de sadece ve sadece güçten anlar." diye konuştu.

Karamollaoğlu, plana tepki çerçevesinde 9 Şubat Pazar günü İstanbul'da miting düzenleyeceklerini belirterek, bu konuda atılması gereken adımlarla ilgili fikir ve düşüncelerini dünya kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Teşkilatların eksiksiz katılımını beklediklerini ifade eden Karamollaoğlu, "Bu 'yüzyılın anlaşması' dedikleri anlaşmayı da çöpe atacak olan inşallah bizler olacağız." ifadesini kullandı.

"Sadece tenkit etmek yetmez"

Avrupa Parlamentosunda (AP) Yunan milletvekilinin bayrak provokasyonuna da değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"AP'de bizim bayrağımız yırtılıyor, sonra da tepki gösteriliyor. Tepkiyi ben gösteririm, sen nasıl tepki gösteriyorsun. Sen icra makamındasın. Bu Yunanlının yaptığı hakikaten aşağılık bir harekettir. Biz kimsenin bayrağını alıp ayaklarımızın altında çiğnemeyiz ama kimsenin de böyle bir halt işlemesine izin vermeyiz, vermememiz icap eder. Bunu sadece tenkit etmek, aşağılık bir hareket olarak görmek yetmez."

Elazığ ve Malatya depreminin hemen ardından bölgeye gittiklerini de belirten Karamollaoğlu, "Şov yapmak için gitmedik. Üzerimize düşen bir vazife var mı, insanlara 'geçmiş olsun' demek, yakınlarını kaybedenlere 'başsağlığı' dilemek için gittik. Hükümet 'kimse bunu bir politik kazanç vesilesi yapmasın' diyor. Arkasından bunun daniskasını yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.