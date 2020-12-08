Sabancı Vakfı'nın 13. Filantropi Semineri, "Sosyal Değişim İçin Teknoloji" konusuna odaklanıyor - Son Dakika

Sabancı Vakfı'nın 13. Filantropi Semineri, "Sosyal Değişim İçin Teknoloji" konusuna odaklanıyor

08.12.2020 09:23
Sabancı Vakfı'nın 13. Filantropi Semineri,

Sabancı Vakfı'nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri, 13. yılında teknoloji ve sosyal fayda arasındaki ilişkiyi tartışacak.

Sabancı Vakfı'nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri, 13. yılında teknoloji ve sosyal fayda arasındaki ilişkiyi tartışacak.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, vakıf tarafından düzenlenen ve teknolojinin yarattığı sosyal faydanın ve teknolojinin kapsayıcılığının konuşulacağı "Sosyal Değişim için Teknoloji" konulu seminer, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde Sabancı Vakfı'nın YouTube hesabında 15 Aralık Salı günü yayınlanacak.

"Teknoloji kadınlar, gençler ve engelli bireylerin hayatlarını nasıl dönüştürüyor?", "Yarattığı imkanların yanında eşitsizlikleri de derinleştiriyor mu?" gibi sorulara yanıt aranacak seminerde, Senegal kökenli İngiliz sosyal girişimci ve iamtheCODE'un kurucusu olan Mariéme Jamme ana konuşmacı olacak.

Travmatik bir çocukluk geçiren, okuma yazmayı 16 yaşında öğrenen ve ardından hayatını genç kızların ve kadınların gelişimine adayan Jamme, 2030 yılına kadar 1 milyon kodlama bilen genç kız ve kadının yetişmesi için çalışıyor.

2017'de BBC'nin dünyanın önde gelen kadınlarını belirlediği 100 kadın arasında yer alan ve genç kızların güçlenmesine dair önemli çalışmaları olan Mariéme Jamme, kendi mücadelesinin yanı sıra teknoloji eğitiminin ayrımcılığa uğrayan kesimleri nasıl güçlü kıldığını anlatacak.

Pakistanlı sosyal girişimci Hera Hussain kadına şiddetle mücadele konusunu ele alacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, Serdar Kuzuloğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek seminerde açılış konuşmalarının ardından kadın, genç ve engelli alanlarında söyleşiler gerçekleşecek.

Kadın alanındaki söyleşinin konuşmacılardan biri şiddete maruz kalan kadınlar için bir bilgi ve çözüm platformu olan CHAYN'in kurucusu, Pakistanlı sosyal girişimci Hera Hussain olacak. Şiddete maruz kalan kadınların doğru bilgi alabileceği, deneyimlerini paylaşabileceği bir platformun eksikliğini fark etmesi üzerine CHAYN platformunu kuran ve kurulduğu yıldan beri 300 binden fazla kadına ulaşan Hussain, konuşmasında kadınların bilgi ve teknolojiyi tüketen bireyler olmaktan çıkıp üreten bireylere dönüşmelerinin önemine değinecek.

Hera Hussain ile aynı söyleşide konuşacak olan diğer konuşmacı ise Ağrı'nın küçük bir ilçesinde ailesinin tüm baskılarına rağmen girdiği bir yetenek sınavıyla üniversiteye başlayarak aynı zamanda dijital teknoloji ve kodlama alanında kendini yetiştiren, ardından Londra'daki göçmen genç kız ve kadınları İngiltere'ye entegrasyon ve iş imkanları konularında destekleyen sosyal girişim projesi KızCode platformunun kurucusu Müjde Esin olacak.

Hasan Özdemir, ilham verici konuşmalarıyla katılımcılarla buluşacak

Engelli alanında ise serebral palsili kızının daha rahat iletişim kurabilmesi için tablet üzerinden indirilebilen ve yapay zeka ile çalışan uygulama Livox'u geliştiren ve bu sayede 20 kata kadar daha hızlı iletişim kurulmasını sağlayan Brezilyalı girişimci Carlos Pereira ve Microsoft'un ekran okuyucu yazılımı Narrator'un geliştiricilerinden biri olup şu anda Silikon Vadisi'nde Microsoft Erişilebilirlik Lideri olarak görev alan, geçmişte Türkan Sabancı Görme Engelliler Ortaokulu'nda eğitim almış Hasan Özdemir, ilham verici konuşmalarıyla katılımcılarla buluşacak.

Seminerde gençlerin yer alacağı söyleşinin konuşmacıları arasında Yozgat'ta internetin ve telefonun çekmediği bir köyde büyümesine rağmen ilçedeki yazıcıdan çıktılar alarak kağıt ve kalem aracılığıyla kodlama konusunda kendisini geliştiren ve şu sıralar köy köy gezerek kız çocuklarına eğitimler veren 19 yaşındaki Elif Eda Güneş; görme engelli bireyler için yeni nesil robot rehber köpek IC4U2'yu geliştiren dokuzuncu sınıf öğrencisi Selin Alara Örnek ve 2014'te Google ve Facebook'un yazılım açıklarını bulmasıyla tanınan ve sosyal faydaya yönelik teknolojik çalışmaları bulunan 21 yaşındaki Enis Getmez de yer alacak.

Engelleri aşan bir keman sanatçısının performansı izlenecek

Seminerde Yale Üniversitesi ve Curtis Müzik Enstitüsü okullarında eğitimini tamamlamış bir keman sanatçısı olan Adrian Anantawan'ın keman performansı da yer alacak.

Sağ eli olmadığı için özel bir el bandının desteği ile yayı koluna sabitleyerek keman çalan Anantawan, 2012'den bu yana hem pratik hem de teorik olarak engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle birlikte müzik yapabilmesini destekleyecek kapsayıcı teknolojiler üzerine çalışıyor.

Daha önce Beyaz Saray, Olimpiyat Oyunları açılışı, Carnegie Hall gibi birçok prestijli sahne ve etkinlikte yer alan Adrian Anantawan, müzik performansı ile seminer izleyicileriyle buluşacak.

Teknoloji aracılığı ile sosyal değişimi hedef alan atölyeler düzenlenecek

16 Aralık Çarşamba günü ise 3 farklı atölye çalışması gerçekleşecek. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar'ından Türkiye'nin ilk bağımsız çizgi film okulu The Cartoon Mill'in kurucusu Fatih Küçük online animasyon eğitiminde gençlerle buluşacak.

"Çizgi film nasıl yapılır?" sorusunun yanıtlanacağı atölyede, gençler temel çizgi film sanatı hakkında bilgi sahibi olurken, çizgi filmin geçmişten günümüze kadar süren yolculuğuna tanıklık edecek.

Seminer sonrası gerçekleşecek başka bir atölye ise erkek egemen Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics (STEAM) endüstrisinde kadın varlığını artırmak amacıyla genç kızlara kodlama ve yazılım eğitimleri veren KızCode'un Dijital Sözlük atölyesi olacak.

Türkiye İşitme Engelliler Derneği ise sağır çocuklar için geliştirilen iki dilli hikaye kitabı uygulamasının kahramanı Keloğlan ile sağır çocuklara yönelik bir masal okuma atölyesi gerçekleştirecek.

Sabancı Vakfı, Engelli, Kadın, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı'nın 13. Filantropi Semineri, 'Sosyal Değişim İçin Teknoloji' konusuna odaklanıyor - Son Dakika


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