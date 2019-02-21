Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Kanser İlacı Operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Kanser İlacı Operasyonu

46 dakika önce

Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerinde olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Kanser İlacı Operasyonu, System.String[]
Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerinde olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, özellikle kanser hastalarının durumlarının suistimal edilerek yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ilaçların fahiş fiyatlarla satıldığını tespit etti.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tarafından gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu şüpheli olarak tespit edilen şahıslar, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Programları üstünde analize tabi tutuldu.

Yapılan analizler sonucunda, Milano Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan şahıs, programca seyahat sıklığı, seyahat rotası ve diğer risk kriterleri çerçevesinde şüpheli olarak değerlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra takip altına alınan şahıs,"Gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattı geçmesinin ardından gümrük muhafaza personelince x-ray kontrolünden geçirildi.

1 milyon 250 bin TL değerinde olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacına el konuldu

Yapılan kontrolde şahsın bagajında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar açılarak detaylı olarak arandı. Bagajda yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri yaklaşık olarak 1 milyon 250 bin lira olan 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı tespit edildi.Tespit edilen ilaçlara savcılık makamından alınan talimat doğrultusunda el konuldu.

Olayla ilgili olarak soruşturmaya devam ediliyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40 Kaynak: İHA

Türkiye, Sabiha Gökçen, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu

Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 15:26:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kaçak Kanser İlacı Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]