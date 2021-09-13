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Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum - Son Dakika

Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum

13.09.2021 09:18

İstanbul Bağcılar'da saç ekimi için İtalya'dan gelen 28 yaşındaki İbrahim Gül yaşamını yitirmiş, hastane yönetimi de Gül'ün kalp krizi geçirdiğini öne sürmüştü. Operasyonu gerçekleştiren doktor ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gül'ün kuaförlük okulundan öğretmeni ise "Basit bir saç ekim ameliyatıydı. Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum, kefeni kanlar içindeydi." ifadelerini kullandı.

Kuaför olan evli ve bir çocuk babası İbrahim Gül (27), saç bakımı ile ilgili bazı malzemeler almak ve saç ekimi ameliyatı olmak için kısa bir süre önce İtalya'dan İstanbul'a geldi. Kuaförlük kursundan eski hocası Dilek Özbek'i ziyaret eden Gül, saç ekimi yaptıracağını söyledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İbrahim Gül, cumartesi sabahı saç ekimi işlemi için özel bir hastanede ameliyata girdi. Ancak ameliyat sırasında kalp krizi geçirdiği iddia edilen Gül, hayatını kaybetti. Hastane yönetimi saat 17.00'de ölüm olayını polise bildirdi. İbrahim Gül'ün İtalya'da yaşayan eşi ve Urfa'daki akrabaları da "hastanız yoğun bakımda" denilerek İstanbul'a çağrıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Genç kuaförün İtalya'da bulunan eşi de hastanenin telefonu üzerine eşinin kuaförlük okulundan hocası Dilek Özbek'i arayarak durumu anlattı. Öğrencisinin yoğun bakımda olduğunu zannederek hastaneye giden Özbek, İbrahim Gül'ün hayatını kaybettiğini öğrendi. Genç kuaförün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"KEFENİ KAN İÇİNDEYDİ"

İbrahim Gül'ün kuaförlük okulundan öğretmeni Dilek Özbek, "Cuma günü İbrahim ziyaretime geldi. Ameliyat olacağını söyledi. '6 saat sürecek' dedi. Daha sonra dün cumartesi günü saat 17.00 gibi İtalya'dan eşi aradı 'Kalp krizi geçirmiş gider bir bakar mısınız?' dedi. Apar topar hastaneye gittim. Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum. Kefeni kanlar içindeydi. Ailesi ve yakınları İtalya'dan, Urfa'dan geldiğinde bu şeklide görmesin temizleyin dedim. Kendisi benim oğlum gibi değer verdiğim bir öğrencimdi. Başka İbrahimler ölmesin. Kimseye saç ekimi yapılmasın. Keşke yanında olsaydım ameliyat olduğunda. Bu şekilde tahmin edemedik, çünkü basit bir saç ekimi ameliyatıydı" ifadelerini kullandı.

DOKTOR TUTUKLANDI

Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE APAR TOPAR URFA'DAN GELDİ

Acı haberi alan İbrahim Gül'ün yakınları da Urfa'dan ve İtalya'dan İstanbul'a geldi. 12 saat sonra İstanbul'a gelen Gül'ün yakınları, Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı. Ölen gencin dayısı Ahmet Yiğit, "Kendisi İtalya'da kuaför ve hem buradan malzeme almak hem de saç ektirmek için izne geldi. Burada hastaneye saat 8'de geliyor ve tahminimizce 9'da ameliyata alınıyor ama ameliyatın ne kadar sürdüğünü bilmiyoruz. Ameliyat esnasında vefat ediyor ancak bu vefatın nedeni nedir, ameliyat olup olamayacağına dair ön tahliller yapıldı mı? Biz bunun soruşturulmasını istiyoruz. Böyle gençlerimiz çok gidiyor. Bu saat 09.00'da ameliyata giriyor, saat 11.00'de vefat ediyor. Bize vefat ettiğini söylemiyorlar. Ben Halfeti'den geldim, burada söylediler. Yetkililer de diyor ki, bize saat 15.00 gibi söylediler. 'Bize de hastanız yoğun bakımda, acilen gelin' dediler. Halbuki hastamız vefat etmiş. Vefat ettikten sonra polise bildiriliyor, hemen bildirilmiyor" dedi.

"BİZE ÖLÜSÜNÜ VERDİLER"

"Saç ekiminden kaç kişi öldü" diyerek tepki gösteren Yiğit, "Bize bir bilgi verilmedi. Abisini arıyorlar, ağabeyi de beni 15.30'da aradı. Dedi ki, 'İbrahim yoğun bakımda, gelin' diyorlar. Tamam da bu çocuk vefat etmiş. Bir bilgimiz yok. Hatta hocasına demişler ki, 'Kalbinde rahatsızlık varmış, anjiyo yapmışız, stent takmışız.' Tamam da bunların hepsi nasıl oluyor da iki saat içinde oluyor. Yani kuaför hocası gitti, baktığında başının altında bir karış kan görüyor. Bunu bize söylemediler, dediler ki 'kalp krizinden vefat etmiş.' Bunun peşini bırakmayacağız, hukukta bırakmayacağız. Yazık değil mi sağlam veriyoruz, bize ölüsünü veriyorlar. Saç ekiminde binde kaç kişi ölmüş şimdiye kadar Türkiye'de" diye konuştu.

Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum

İbrahim Gül, Kalp Krizi, Hastane, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saç ekimi yaptırmak için ameliyatta girdi, hayatını kaybetti! İbrahim'in öğretmeni anlattı: Morgda gördüğüm manzarayı unutamıyorum - Son Dakika
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