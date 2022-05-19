SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar - Son Dakika
Üye Girişi

SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar

19.05.2022 11:17
SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği SADAT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımıyla tepki çekti. SADAT'ın sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında Atatürk'ün adının geçirilmemesi büyük tepki çekerken, tepkiler sonrası söz konusu paylaşım silinerek yerine Atatürk'ün adının geçirildiği yeni bir paylaşım yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta SADAT binası önüne giderek açıklama yapması sornasında şirket ülke gündemine oturmuştu.

TEPKİ GELİNCE SİLDİLER

SADAT bugünse 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ile konuşuldu. Şirketin sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında Atatürk'ün adına yer verilmedi. Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi. Söz konusu mesaj kısa sürede silindi.

YENİDEN PAYLAŞTILAR

Bu gelişmenin ardından SADAT'ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapıldı. Bu kez tweet'te şu ifadeler yer aldı: "19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak işgal altındaki ülkeyi kurtarmak için milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anar, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederiz. #19MayisAtaturkuAnmaGenclikVeSporBayrami"

YORUMLAR
500
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması Çanakkale'de 19 Mayıs kutlaması

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, SADAT, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar - Son Dakika


Son Dakika
11:24 MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde havan saldırısında yaralanan asker şehit oldu
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
10:05 Kliniğin üst tarafında kumar oynatılan lokalin kamerasının kaldırılmasını isteyen doktor saldırıya uğradı, köprücük kemiği kırıldı
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:30:49. #1.11#
SON DAKİKA: SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement