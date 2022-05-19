CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta SADAT binası önüne giderek açıklama yapması sornasında şirket ülke gündemine oturmuştu.
SADAT bugünse 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ile konuşuldu. Şirketin sosyal medya hesabından paylaşılan kutlama mesajında Atatürk'ün adına yer verilmedi. Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi. Söz konusu mesaj kısa sürede silindi.
Bu gelişmenin ardından SADAT'ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapıldı. Bu kez tweet'te şu ifadeler yer aldı: "19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak işgal altındaki ülkeyi kurtarmak için milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anar, tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ederiz. #19MayisAtaturkuAnmaGenclikVeSporBayrami"
Son Dakika › Güncel › SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar - Son Dakika