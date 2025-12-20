İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Haberin Videosunu İzleyin
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul\'a geldi! İşte ilk sözleri
20.12.2025 02:45  Güncelleme: 07:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul\'a geldi! İşte ilk sözleri
Haber Videosu

Transfer görüşmeleri için İtalya'nın Milano kentinde bulunan Sadettin Saran, ifadeye çağrılmasının ardından yurda döndü ve kendisini karşılayan, "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" sloganları atan taraftarlara teşekkür etti.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında "Uyuşturucu madde temin etmek " ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve evinde arama yapılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, transfer görüşmeleri kapsamında İtalya'nın Milano kentinde bulunuyordu. İfade vermek için yurda dönen Saran'ın uçağı gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

FENERBAHÇE TARAFTARI DESTEK VERDİ

Saran'ı havalimanında karşılayan taraftarlar, "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" sloganları atarken, kısa bir açıklama yapan Saran kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

"TEŞEKKÜR EDERİM!"

Fenerbahçeli taraftarlar, aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

İFADE VERECEK

Fenerbahçeli bazı yöneticiler ile çok sayıda taraftar, Başkan Sadettin Saran'a destek vermek amacıyla havalimanında hazır bulundu. Saran'ın sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran şüpheli sıfatıyla adliyeye ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

SARAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından Saran'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA

Saadettin Saran, Fenerbahçe, İstanbul, İtalya, Milano, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    ali koca yememisti simdi fb ye operasyon yapiliyor 46 72 Yanıtla
    Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Hemen fener e bağla ....salak fener değil adam suçlanıp ifadeye çağırılıyor 59 13
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sana takviye beyin lazım 32 6
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    Fenerbahcede secimlerde operasyon yapar. birileri anlar Fenerbahceyle ugrasmanın ne demek oldugunu. tarihte ornekleri var. 0 0
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Bu tamımda başkanıda taraftarıda müptezel 46 59 Yanıtla
  • Haydi eğlenelim Haydi eğlenelim:
    Alt tarafı ifade verecek veremez mi 47 12 Yanıtla
  • Haydi eğlenelim Haydi eğlenelim:
    İFEDE VEREMEZ Mİ , OZAMAN KİMSE İFADE VERMESİN , 40 10 Yanıtla
  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    dünya tarihinde ilk kez bir kulübün iki başkanı…… 34 12 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: İstanbul Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor Yer: İstanbul! Başıboş atlar trafiği tehlikeye sokuyor
“Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı“ iddialarına Süleyman Soylu’dan yanıt "Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı
Teşkilatlardaki görev değişiklikleri sürecek mi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş’ten dikkat çeken açıklama Teşkilatlardaki görev değişiklikleri sürecek mi? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten dikkat çeken açıklama
90 dakika sahada kalan Icardi’den maç sonu korkutan görüntü 90 dakika sahada kalan Icardi'den maç sonu korkutan görüntü
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor Sebebi ortaya çıktı Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
ChatGPT’nin “En yaşanılmaz ilçe“ yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi ChatGPT'nin "En yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ismi değişiyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor İstanbul’da 10 yıl sonra bir ilk Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk
Yeniden ekranlara dönen Ahmet Çakar Eyüpspor-Fenerbahçe maçı için tahminini yaptı Yeniden ekranlara dönen Ahmet Çakar Eyüpspor-Fenerbahçe maçı için tahminini yaptı
ATM’den para çekmede yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

08:21
6. rauntta nakavt Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu
07:55
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı İşte Teslime’nin katili için istenen ceza
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza
07:41
Kenan Tekdağ’dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt
07:17
ABD Suriye’de askeri operasyon başlattı
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı
07:12
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı Ödenecek rakam bile belli
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli
03:22
Markette kanlı gece 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
23:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter’de hesap açtı, ilk tvitini attı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı
23:09
Pitbull bir anda içeriye girdi Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı
Pitbull bir anda içeriye girdi! Cami cemaati nereye uğradığını şaşırdı
22:53
Akçıl’ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic’ten yanıt geldi
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi
20:56
’’TMSF, Pınar Erbaş’ı Show Tv ekranından çekti’’ iddiası
''TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti'' iddiası
20:29
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet İfadeler kan dondurdu
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2025 09:22:50. #7.12#
SON DAKİKA: İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.