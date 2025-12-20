İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul\'a geldi! İşte ilk sözleri

Uyuşturucu soruşturması kapsamında "Uyuşturucu madde temin etmek " ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan ve evinde arama yapılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran, transfer görüşmeleri kapsamında İtalya'nın Milano kentinde bulunuyordu. İfade vermek için yurda dönen Saran'ın uçağı gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

FENERBAHÇE TARAFTARI DESTEK VERDİ

Saran'ı havalimanında karşılayan taraftarlar, "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" sloganları atarken, kısa bir açıklama yapan Saran kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

"TEŞEKKÜR EDERİM!"

Fenerbahçeli taraftarlar, aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı. Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

İFADE VERECEK

Fenerbahçeli bazı yöneticiler ile çok sayıda taraftar, Başkan Sadettin Saran'a destek vermek amacıyla havalimanında hazır bulundu. Saran'ın sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor.

SARAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılmasının ardından Saran'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."