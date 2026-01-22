Sadettin Saran hakim karşısına çıktı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran, "yasa dışı bahis" davasında ilk kez hakim karşısında. Saat 11.00'da başlaması planlanan duruşma saat 13.30'da başladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede; Saran ile bazı şüphelilerin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren "S SPORT" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla, "Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.