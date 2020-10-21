Sadık Badak, Özbekistan'da 'Turizm Fedaisi' seçildi - Son Dakika

ÖZBEKİSTAN'da hükümete turizm danışmanlığı yapan AK Parti Antalya eski Milletvekili Sadık Badak'a, 'Turizm Fedaisi Beratı' verildi. Badak'a ödülünü Başbakan Yardımcısı ve Özbekistan Cumhuriyeti Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov takdim etti.

Özellikle Hazar Denizi'ne olan kıyısında turizm yatırımlarını artıran Özbekistan'da hükümete turizm danışmanlığı görevi üstlenen AK Parti Antalya eski Milletvekili Sadık Badak, 'Turizm Fedaisi' seçildi. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te önceki gün düzenlenen törende, Badak'ın beratını Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov takdim etti. Ödül, Özbekistan'ın yurt dışında olumlu imajını oluşturmak ve ülkenin turizm potansiyelini geniş bir kitle arasında tanıtmak, yenilikçi çözümlerle modern turizm ürün ve hizmetlerinin oluşturulması için etkin faaliyetler gösterenlere verildi.

2017'den bu yana üç yıldır Özbekistan hükümetine turizm danışmanlığı hizmeti verdiğini belirten Sadık Badak, hükümetin geliştirmeye karar verdiği 4 sektörden birinin turizm olduğunu, bu yönde Özbekistan'ı dünya turizm endüstrine hazırlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda reformlar, turizm stratejileri, kamu ve özel düzenlemeler yapıldığını anlatan Badak, "Çalışmalar kısa zamanda pozitif sonuçlar verdi. 2017 yılında 2.4 milyon olan turist sayısı, 2019 yılında 7 milyona yükseldi" dedi.

Pandeminin oluşturduğu duraksama döneminde Özbekistan turizmini geliştirme ve planlama çalışmalarına devam ettiklerini beliren Badak, "1800 kilometrelik bir anayol etrafında turizm noktaları hazırlanıyor. Ayrıca Cizzak vilayeti ve Bostanlık bölgesi özel turizm bölgeleri olarak kiralama çalışmaları hükümet tarafından başlatıldı. Buna uygun turizm ulaşım geliştirme planları da hükümetin gündeminde. Önümüzdeki yıllarda İpek Yolu vadisinde Özbekistan yükselen bir turizm ülkesi olarak görülüyor. Bu ödül de bu konularda üç yıldır yaptığımız çalışmalar kapsamında verildi" dedi.