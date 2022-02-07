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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliye tutuklama talebi

07.02.2022 19:33

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliye tutuklama talebi Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL - Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 16 şüpheli nöbetçi savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede karantinaya alınmıştı. Adliyede nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliye tutuklama talebi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliye tutuklama talebi
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliye tutuklama talebi

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Sulh Ceza Hakimliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheliye tutuklama talebi - Son Dakika


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