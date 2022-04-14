Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile TÜ arasında "Hizmet Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi (TÜ) arasında "Aile Hekimliği Hizmet Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol ile Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde eğitim ve sağlık hizmetlerinin bir arada sunulacağı Eğitim Aile Sağlığı Merkezi açılacak.

Trakya Üniversitesi ve Edirne Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hizmete girecek Trakya Üniversitesi Ayşekadın Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, vatandaşlara sağlık hizmeti sunacak olmasının yanında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrenci ve asistanların eğitimi konusunda bir uygulama merkezi olacak.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz katıldı.

Rektör Tabakoğlu, bölgede ilk olacak merkez ile Edirne'ye böyle bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nin, Trakya Üniversitesinin sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin daha fazla vatandaşla buluşması ve Tıp Fakültesi öğrenci, asistan eğitimi konusunda büyük bir öneme sahip olacağını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi olarak uzun yıllardır bölgemize, ülkemize ve Balkanlara sunduğumuz kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerini başka bir boyuta taşıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile uluslararası alanda akredite eğitimimizle bölgenin en önemli eğitim ve sağlık üssü Trakya Üniversitesi önemli bir iş birliğine gidiyor. Öğrencilerimiz, lisans ve uzmanlık dönemlerinde üniversitemizden uluslararası standartlarda aldıkları tıp eğitimlerini Eğitim Aile Sağlığı Merkezi aracılığıyla tüm halkımıza sunacaklar. Tüm Edirneliler, sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilecekleri gibi öğrenci ve asistanlarımız da halkla iç içe olarak sağlık hizmetlerinin bir parçası olacaklar. Böylelikle deneyim elde ederlerken aynı zamanda daha donanımlı aile hekimi uzmanı olarak yetişecekler. Herkesin büyük kazanımlar elde edeceği böylesi önemli bir iş birliğini hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Edirne'mize, ülkemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum."

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım ise merkezin vatandaşlara ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.