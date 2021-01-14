Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor

14.01.2021 20:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanıyor.

Aşılama kapsamında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 25 ayrı aşı odası oluşturuldu.

Aşı odalarında, daha önce Kovid-19 olmayan sağlık çalışanlarına, barkodlarla aşıları yapılıyor.

Başhekim Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla hastanelerindeki tüm sağlık çalışanlarının aşılama programını başlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar 50 sağlık çalışanına aşılama yapıldığını ifade eden Çetinkünar, aşılama çalışmasının devam ettiğini ve hiçbir problem yaşanmadığını kaydetti.

Çetinkünar, maksimum 5 günde sağlık çalışanlarının aşılama çalışmasını bitirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç, şu an öncelikli olarak sağlık personelinin aşılamasının devam ettiğini belirtti.

Hastanede 7 bin personelin bulunduğunu aktaran Turunç, bunlardan yaklaşık 3 bininin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Turunç, aşılanan kişilerin bekleme alanlarında en az 30 dakika istirahat ettikten sonra rutin işlerine dönebildiğini, olası ciddi durumda da acil müdahale odalarının hazır olduğunu dile getirdi.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Yeşim Yağbasan Duyu, risk grubunda bulunduklarını ve aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor

Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'u 4-1 yenen Alanyaspor, kupada çeyrek finale çıktı Telegram dünyaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek verdi: Onur duyduk Son Dakika: Türkiye'de14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 170 kişi vefat etti, 8 bin 962 yeni vaka tespit edildi İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı: Pazartesi gününe kadar sürecek Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'ya 2 milyonluk saat hediye etti         
20:47
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Facebook Türkiye Direktörü Matraş: WhatsApp'taki yeni güncelleme gizliliği etkilemeyecek Facebook Türkiye Direktörü Matraş: WhatsApp'taki yeni güncelleme gizliliği etkilemeyecek         
19:28
Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı Türkiye'ye veda eden Marius Sumudica, gözyaşlarını tutamadı         
19:07
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu         
17:07
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu         
14:03
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 21:20:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei