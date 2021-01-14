Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanıyor.

Aşılama kapsamında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 25 ayrı aşı odası oluşturuldu.

Aşı odalarında, daha önce Kovid-19 olmayan sağlık çalışanlarına, barkodlarla aşıları yapılıyor.

Başhekim Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla hastanelerindeki tüm sağlık çalışanlarının aşılama programını başlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar 50 sağlık çalışanına aşılama yapıldığını ifade eden Çetinkünar, aşılama çalışmasının devam ettiğini ve hiçbir problem yaşanmadığını kaydetti.

Çetinkünar, maksimum 5 günde sağlık çalışanlarının aşılama çalışmasını bitirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç, şu an öncelikli olarak sağlık personelinin aşılamasının devam ettiğini belirtti.

Hastanede 7 bin personelin bulunduğunu aktaran Turunç, bunlardan yaklaşık 3 bininin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Turunç, aşılanan kişilerin bekleme alanlarında en az 30 dakika istirahat ettikten sonra rutin işlerine dönebildiğini, olası ciddi durumda da acil müdahale odalarının hazır olduğunu dile getirdi.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Yeşim Yağbasan Duyu, risk grubunda bulunduklarını ve aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu kaydetti.