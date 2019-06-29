Sağlık çalışanlarına "işaret dili" eğitimi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki

3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik