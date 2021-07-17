Üye Girişi
Sağlık-Sen: Haziranda 15 sağlık çalışanı şiddete uğradı - Son Dakika

Sağlık-Sen: Haziranda 15 sağlık çalışanı şiddete uğradı

17.07.2021 10:47
Sağlık-Sen: Haziranda 15 sağlık çalışanı şiddete uğradı, System.String[]

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nın (Sağlık-Sen) 'Sağlıkta Şiddet Raporu'nda, haziran ayında 13 şiddet olayında 15 sağlık çalışanı şiddete uğradı.

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nın (Sağlık-Sen) 'Sağlıkta Şiddet Raporu'nda, haziran ayında 13 şiddet olayında 15 sağlık çalışanı şiddete uğradı. Haziran ayı verileriyle birlikte yılın ilk 6 ayında 140 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı.

Sendikanın hazırladığı raporda, aşılama çalışmalarının yoğunlaştığı, vaka sayılarının düşmeye başladığı Haziran ayında da şiddetin devam ettiği belirtildi. Ay boyunca, sağlık çalışanlarına yönelik 13 şiddet olayının yaşandığı kaydedilerek, "17 saldırganın yer aldığı bu vakalar dolayısıyla 15 sağlık çalışanı mağdur oldu. Bir önceki aya göre kısmi bir azalış görülse de yılın ilk 6 ayındaki vaka sayısının 88'e ulaşmış olması, durumun vahametini gözler önüne sermekte. Haziran ayında yaşanan şiddet olaylarını da dahil ettiğimizde, geride kalan 6 ay boyunca, toplamda 140 sağlık çalışanı, 173 saldırganın şiddetine maruz kalmıştır. Bu tabloya, kayda girmeyen şiddet olaylarını da dahil ettiğimizde, neredeyse her güne bir şiddet olayının düştüğü sonucuna ulaşmış oluyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere her kurumun ve toplumun her bir ferdinin bu vahim tablodan kendine pay çıkarması gerekmekte" denildi.

'12'Sİ HEM FİİLİ HEM SÖZLÜ OLARAK GERÇEKLEŞTİ'

Şiddetin; coğrafi, fiziki ve sosyal statü açılarından herhangi bir sınır tanımadığı belirtilerek, "Şöyle ki doğudan batıya, güneyden kuzeye her ilde her yerleşim yerinde şiddet vakalarına rastlanmakta. Aynı şekilde güvenlik tedbirlerinin sıkı tutulduğu hastanelerden, sokak sokak hasta peşinde koşan ambulanslara kadar her yerde sağlık çalışanları şiddetin kurbanı olabilmekte. Şiddet uygulayanlara baktığımızda da toplumun her kesiminden kimseler olduğunu görüyoruz. Eğitimli-eğitimsiz, zengin-fakir, genç-yaşlı her bir vatandaş, maalesef sağlık çalışanlarına şiddet uygulayabiliyor. Tüm bunlar bizlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu göstermektedir. Durum böyle olduğu için de çözümün, daha doğrusu çözüm yollarının toplum temelli olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Sağlık birimlerindeki güvenlik önlemlerinin arttırılması, cezai müeyyidelerin kararlılıkla uygulanması, ne yazık ki rutin hale gelen şiddet olaylarını önlemeye yetmeyecektir. Yapılması gereken, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik 'acil eylem planı'dır. Geçen her gün, yaşanan her şiddet olayı, sağlık çalışanlarının tamamını yaralamakta, meslekten soğutmaktadır. En nihayetinde bu durum, sağlık sisteminin hasar görmesine neden olmakta.

Bu tespitler ışığında, haziran ayında yaşanan şiddet olaylarına baktığımızda, yine hasta ve hasta yakınlarını baş failler olarak görüyoruz.  Ay boyunca tespit edilen 13 şiddet vakasının 3'ünde bizzat hastalar,  4'ünde ise hasta yakınları rol aldı. Geri kalan 6 olaya ise kabaca 'maganda' diyebileceğimiz kimseler sebep oldu. Yaşanan 13 olayın 12'si hem fiili hem sözlü olarak gerçekleşirken 1 olay sözlü olarak vuku buldu.

Olayların 8'i hastanelerde, 2'si ASM'lerde, 3'ü ise saha çalışmaları sırasında meydana geldi. Yaşanan şiddet olaylarının 12'sinin hem fiili hem sözlü, 1'inin sözlü olarak meydana gelmiş olması da dikkat çekici.

Şiddet olaylarının hedefindekiler, bu ay çoğunlukla doktorlar oldu. Haziran ayında saldırıya uğrayan doktor sayısı 9'u bulurken,  farklı birimlerde hizmet veren sağlık çalışanlarından şiddet görenlerin sayısı ise 6 oldu" ifadesine yer verildi.

4'Ü KADIN, 11'İ ERKEK

Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının 4'ünün kadın, 11'inin erkek olduğu belirtilerek, "Tüm bu yaşananlar neticesinde adli ve kolluk hizmetlerinin uygulamalarına baktığımızda ise ne yazık ki yürekleri ferahlatıcı bir durumla karşılaşmıyoruz. Şiddet olaylarına sebebiyet veren 17 saldırganın sadece 2'si tutuklandı. Bunların dışında 7 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakıldı, 4 saldırgan hakkında ise hiçbir işlem yapılmadı. Ayrıca 2 saldırgan hakkında arama kararı çıkarılırken, 2 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı. İzmir'den gelen bir yargı haberi ise tüm sağlık çalışanlarını derinden sarsmıştır. Önceki yıllarda Dr. Kadir Songür'e jiletle saldıran ve boynunda kesikler oluşmasına neden olan sanık hakkındaki 20 yıl ağır hapis cezası kararı, adli tıp kurumundan istenen akli denge raporu nedeniyle İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.

Haziran ayında Antalya'da alınan bir mahkeme kararı ise sağlık çalışanlarının yargıdan ümit var olmalarına neden olmuştur.  Şöyle ki yerel mahkeme, önceki aylarda doktor ve hemşirelere saldıran 3 kız kardeşten birine 4 ay 20 gün hapis ve 12 bin 420 lira adli para cezası verirken, diğer 2 sanığın beraatine hükmetti" denildi.

'BAŞKA ÇIKAR YOL BULUNMUYOR'

Sağlık-Sen'in Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, maalesef artık bir rutine dönüştü. Yaralanmayla sonuçlanmadığında haberlere bile konu olmuyor. Bu çok vahim bir durum. Her ay yayınladığımız şiddet raporlarıyla bu tablonun vahametini ortaya koyuyoruz. Buna rağmen sahada çok da bir şey değişmiyor. En çok da faillerin uyguladıkları şiddetin yanlarına kar kalması sağlık çalışanlarını yaralıyor. Haziran ayında bunun en çarpıcı örneği Çankırı Kurşunlu'da yaşandı. Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne aşı olmak için giden bir vatandaş, iki sağlık çalışanının 'ikinci aşı için daha süreniz var' uyarısı üzerine arabasının bagajından çıkardığı baltayla uyarıda bulunan görevlilere saldırdı. Bu vandallığı yaparken hakaret ve küfrü de eksik etmedi. Tüm bunlar yaşanmasına rağmen saldırgan ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı'ndan adli ve kolluk birimlerine, eğitim kurumlarından medya organlarına topyekun her kurumun her şahsın dahil olduğu acil eylem planı ile bu toplumsal illetle mücadele etmekten başka çıkar yol bulunmuyor. Bu noktada Bakanlığı öncü rol üstlenmeye davet ediyoruz" dedi.


Sağlık-Sen: Haziranda 15 sağlık çalışanı şiddete uğradı

Sağlık Bakanlığı, Kurşunlu, Mahkeme, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen: Haziranda 15 sağlık çalışanı şiddete uğradı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu 10:40 Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım 09:49 Sır cinayet çözüldü, kardeşlerin masum olduğu ortaya çıktı! Osman Büyükşen'den dikkat çeken paylaşım Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu 09:28 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi suskunluğunu bozdu
Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş 08:49 Büyükşen cinayetlerinde sır perdesi aralandı! Parayla tutulan kiralık katiller yanlış eve girmiş Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü 01:36 Boşanma kavgası kanlı bitti! Avukat ve kardeşi, enişteleri tarafından silahla öldürüldü Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı 00:43 Yeni evli çift sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi! Kavganın altından düğün masrafları çıktı
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 00:16 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı Bu üzümü yemek herkesin harcı değil! Tek salkımı 100 bin TL'ye satıldı         
10:45
Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada         
09:57
İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf         
09:45
Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi Avrupa, sel felaketiyle boğuşuyor! 5 ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi         
09:04
Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu Bir garip olay! İşe gitmek için yanına gittiği aracının içerisinde tanımadığı kişiyi uyurken buldu         
08:14
Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı         
01:02
Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz Belediye başkanının alkol alırken söylediği sözler tepki çekti: AK Partili bir başkanınız olsa şimdi camideydiniz         
00:35
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi         
00:14
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 11:03:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık-Sen: Haziranda 15 sağlık çalışanı şiddete uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement