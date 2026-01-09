Sağlıkta Büyük Gelişim

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında özellikle son 24 senede çok büyük bir yol katetti. Bugün dünyanın 165 ülkesindeki insanlar, sağlık hizmeti almak için ülkemize geliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret, inceleme ve açılış programı kapsamında Balıkesir'e geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, milletvekilleri Mustafa Canbey, ve Ali Taylan Öztaylan da katıldı. Ziyaretin ardından konuşan Bakan Memişoğlu, "Balıkesir, sağlık hizmetleri anlamında iyi yerlerde. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılından beri Balıkesir'e toplam 96 sağlık tesisi yapmışız. 17'si hastane olan 3 bin 381 yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Hem Bandırma Üniversitesi hem Balıkesir Üniversitesi hem de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin eğitim anlamında büyük bir hizmeti de var. Daha iyi hizmet vermek için Balıkesirli vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ihtiyaçları olduğu zaman sağlıkla ilgili daha iyi hizmet almaları için toplantılar yapacağız" dedi.

'BANDIRMA'DA 350 YATAKLI BİR HASTANENİN PROJE İHALESİNE ÇIKIYORUZ'

Balıkesir'de inşaatların devam ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, "Özellikle Sındırgı ilçemizde devlet hastanesi inşaatımız vardı. Maalesef inşaat sürecinde müteahhitlerin bırakmasıyla sorunlar yaşamıştık ama bu problemleri çözdük. Artık yeni ihalemizi ve yer teslimi yaptık. Allah nasip ederse, 2026'nın ortasında milletimizin hizmetine hastaneyi sunacağız. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan bu ilçemize duyurmak istiyorum; merkezdeki devlet hastanesinin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde Edremit'te 300 yataklı hastanemizin de inşaatı sürüyor. Bunun yanında Kepsut'ta hastanemizin inşaatı devam ediyor. Bandırmalı hemşerilerimize, özellikle söylemek istediğimiz bir müjdemiz de var. Bandırma'da 350 yataklı kapasitesi arttırabilecek bir hastanenin proje ihalesini en kısa zamanda çıkıyoruz. İnşallah 2026'da onun projesini bitirip, inşaatına da önümüzdeki sene başlayacağız. Çünkü Bandırma'da hem üniversite hastanemiz hem de üniversitemiz var. Oradaki vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmak için projeyi hazırlayacağız" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ, TOPLUMUMUZUN SAĞLIKLI KALMASI'

Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti: "İnsanlarımızın sağlıkla ilgili problemi olduğu zaman onları tedavi etmeye ve iyileştirmeye hazırız. Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında özellikle son 24 senede çok büyük bir yol katetti. Bugün dünyanın 165 ülkesindeki insanlar, sağlık hizmeti almak için ülkemize geliyor. Ancak bizim en büyük hedeflerimizden biri, toplumumuzun sağlıklı kalması. Onun için 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Toplumumuza hastalanmadan, bedenlerine bakmasını ve onlara sağlıklı kalması için sigara, tütün gibi maalesef insanımıza zarar veren bu alışkanlıklardan uzak durmasını öneriyoruz. Sigaraya başlamış olan vatandaşlarımızın da bırakması için her türlü yardıma hazır olduğumuzu bir daha ifade etmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 3'te biri sigara içen bir toplumda yaşamak istemiyoruz. Sağlık Bakanı olarak özellikle topluma bunun bırakılabileceğini, sağlığımıza zarar veren bu alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini ifade etmek istiyorum. İlacıyla, önerisiyle, hekimiyle, sigara bırakma polikliniklerimizle insanlarımızın bu kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlamaya çalışacağız. Bu konuda da vatandaşlarımızın da bırakma isteğinin olduğunu bildiğim için söylüyorum."

'SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNE GİDİLMESİNİ İSTİYORUM'

Vatandaşların sağlık tesislerini ve Alo 171 Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bandırma'da 2'si merkezi olmak üzere 6 Sağlıklı Hayat Merkezi var. 7'nciyi de çok kısa zamanda inşallah açacağız. Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde diyetisyenimizden, psikoloğumuza, çocuk gelişimcisinden, fizyoterapistimize, pilates salonundan, kanser tarama ünitelerimize kadar her türlü hizmeti ücretsiz insanlarımıza verebiliyoruz. Bugün insanlarımız MHRS üzerinden direkt bu birimlerimizden randevu alarak da direkt gidebiliyorlar. İnsanlarımızın da hastalanmamak, hastalıkla ilgili önlemleri almak, kilosunu, diyetini veya fiziksel egzersizini sağlamak için Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne gitmelerini ve danışmanlık hizmetlerini almasını istiyoruz. Çocuğunuz eğer okulda başarısızsa veya yaramazlık yapıyorsa, çocuk gelişimcisinden aile terapistine, gebe okuluna kadar her türlü hizmeti verebilen alanları olan Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne toplumun gitmesini ve oradan hizmet almalarını, sağlıklı kalmalarını sağlamalarını istiyoruz. Daha iyi hizmet vermek için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın daha iyi olması için hep beraber gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Bakan Memişoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti. Esnafın ikramlarını kabul edip, sohbet eden Memişoğlu, vatandaşlara sigarayı bırakması konusunda uyarılar da bulundu. Memişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarına da çiçek verdi.

'HEP BERABER ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

Bakan Memişoğlu ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı ziyareti etti. Buradaki konuşmasında Balıkesir'e yapılan sağlık yatırımlarını hatırlatan Memişoğlu, sağlıklı toplum vurgusu yaptı. Bakan Memişoğlu, "Ülkemizin birliği, dirliği için de çaba harcıyoruz. Burada sağlık hizmetlerinin sunumuyla alakalı daha iyi olması için uğraşırken, sağlıklı bir toplum olması için de hep beraber çalışmamız lazım. Özellikle tütün bağımlılığı, sigara alışkanlıkları, internet bağımlılığı, hareket kısıtlılığı ve beslenme bozukluğu düzelterek sağlıklı bir toplum olmamız lazım. Bununla da ilgili teşkilatımız ve bu davanın insanları olarak hep beraber bu konuda çaba harcayacağız" diye konuştu.