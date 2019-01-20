Son Dakika Haberleri: Sahabiye - Develi Belediyespor: 0-3

Sahabiye - Develi Belediyespor: 0-3

27 dakika önce

SALON: AtatürkHAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa GürbüzSAHABİYE: Erdoğan Berke Erci, Mahmut Esat Güneş, M.

Sahabiye - Develi Belediyespor: 0-3, System.String[]


SALON: Atatürk

HAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa Gürbüz

SAHABİYE: Erdoğan Berke Erci, Mahmut Esat Güneş, M. Emre Şimşek, Mustafa Atakan Ayan, Mert Çıklacivlek, Ömer Faruk Korkmaz (Ali Fırat, Kadir Erdoğan, Şaban Talha Ertaş, Süleyman Yılmaz, Furkan Büyükcingi, Halit Ustaoğlu, Yasin Yaşar İnci, Hasan Çetinkaya)

DEVELİ BELEDİYESPOR: Mahsun Akkur, Selçuk Bulut, Muammer Karaman, Hasan Gürpınar, Sami Soysal, Ahmet Burak Orak ( Bayram Taş, Taygun Narin, Ömer Özkan, Mustafa Alp Şener, Mehmet Susam, Hüseyin Akman)

SETLER: 17- 25, 22-25, 15-25

SÜRE: 64 dakika (18, 26, 20)

Türkiye Erkekler 2'nci Voleybol Ligi 3'üncü Grup'ta oynanan Kayseri derbisinde Sahabiye ile karşılaşan Develi Belediyespor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:02 Kaynak: DHA

Mahmut Esat, Mustafa Kemal Atatürk, Develi, Spor
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