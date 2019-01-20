Sahabiye - Develi Belediyespor: 0-3

SALON: Atatürk
HAKEMLER: Cihan Demir, Mustafa Gürbüz
SAHABİYE: Erdoğan Berke Erci, Mahmut Esat
Güneş, M. Emre Şimşek
, Mustafa Atakan
Ayan, Mert Çıklacivlek, Ömer Faruk Korkmaz
(Ali Fırat
, Kadir Erdoğan, Şaban Talha Ertaş, Süleyman Yılmaz, Furkan Büyükcingi, Halit Ustaoğlu, Yasin Yaşar
İnci, Hasan Çetinkaya
)
DEVELİ BELEDİYESPOR: Mahsun Akkur, Selçuk
Bulut, Muammer Karaman
, Hasan Gürpınar
, Sami Soysal, Ahmet Burak
Orak ( Bayram Taş
, Taygun Narin, Ömer Özkan
, Mustafa Alp
Şener, Mehmet Susam, Hüseyin Akman)
SETLER: 17- 25, 22-25, 15-25
SÜRE: 64 dakika (18, 26, 20) Türkiye
Erkekler 2'nci Voleybol Ligi 3'üncü Grup'ta oynanan Kayseri
derbisinde Sahabiye ile karşılaşan Develi
Belediyespor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.