Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı - Son Dakika
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Emlak

Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı

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Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Kilise, 1. derecede sit alanı ve koruma altında olup, tapusu bulunmaktadır. Kilisenin içerisinde ve dış yüzeyinde haç işaretinin işlendiği taşlar bulunmaktadır. Kilisenin satış süreci başlamış olup, yeni sahibine hayırlı olsun denilmiştir.

29.03.2024 10:48  Güncelleme: 11:01
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Sivas'ta bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. 1'nci derece sit alanı ve koruma altında olan Kilisenin satışında herhangi bir engel bulunmadığı ifade edilirken, eski zamanlarda Ermeni topluluğu tarafından kullanılan kilisenin daha sonra samanlık olarak kullanıldığı ve şu anda tamamen atıl durumda olduğu belirtildi.

"TAPUSU VAR, SATIŞINDA ENGEL YOK"

Sivas'ın Hafik ilçesinde 19'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve bir zamanlar Ermeniler tarafından kullanılan bir diğer ismi Surp Garabet olan Tarihi Tuzhisar Kilisesi, sahibi Hatice Akay tarafından emlak danışmanına verilerek 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Emlak danışmanı Vahap Yıldız, "Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1'inci derecede sit alanı ve koruma altındadır. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz" dedi.

Sahibinden satılık tarihi kilise için 16 milyon TL isteniyor

KAYITLARDA SAMANLIK OLARAK GÖZÜKÜYOR

1'nci Dünya Savaşı'nda basta ABD ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere göç eden Hristiyanlar tarafından kullanılan Tuzhisar Kilisesi, tapu kayıtlarında samanlık olarak görünüyor. Şimdilerde ise tamamen atıl şekilde kalan kilise, 2012 yılında 1'nci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edildi. Kesme taşlarla yapılan kilisenin içerisinde ve dış yüzeyinde ise 'haç' işaretinin işlendiği taşlar bulunuyor. Kilisenin girişine ise satılık yazısı asıldı.

Sahibinden satılık tarihi kilise için 16 milyon TL isteniyor

"BURAYI ARTIK YAKIŞAN BİRİNE VERECEĞİZ"

Kilisenin satış süreciyle ilgili bilgi veren emlak danışmanı Vahap Yıldız, "Kilisemiz 19'uncu yüzyılda yapıldığını tahmin etmekteyiz. Burada önceden 3 bine yakın Ermeni yaşıyormuş. 1'inci Dünya Savaşı sonrasında buradaki Ermeniler başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmişler. Kilise de o günden bu güne kadar atıl bir şekilde kalmış. Burayı satışa çıkardık. Kilisenin sahibi bize ulaşarak satılmasını istedi. Tapusu var ve satılmasında hiçbir engel gözükmüyor. Kilise 1'inci Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmiş. Bugün itibarıyla satışa çıkardık ve 16 milyon TL istiyoruz. Bugün itibariyle çekimleri yapıldı ve ilana koyuldu. Burası baya bir kilise olarak kullanılmış. Burası daha sonra da samanlık olarak kullanılmış. İlanımızın ardından yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Sivas medeniyetler şehridir. İnşallah burayı artık yakışan birine vereceğiz" dedi.

Sahibinden satılık tarihi kilise için 16 milyon TL isteniyor
Sahibinden satılık tarihi kilise için 16 milyon TL isteniyor
Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL\'ye satışa çıkarıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Emlak Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı - Son Dakika
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