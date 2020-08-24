Sahildeki caretta caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi - Son Dakika

Sahildeki caretta caretta yuvaları ezildi, yumurtaları martılar yedi

İş makinelerinin sahilde caretta caretta yuvalarına zarar verdiği iddiası

ANTALYA - Antalya'da Beykonak sahilinde kepçe ile sahildeki caretta caretta yuvalarına zarar verildiği iddiası çevrecilerin ve vatandaşların tepkisini çekti.

Kumluca Belediyesi kontrolündeki Beykonak sahiline kepçe ile girilerek caretta caretta yuvalarının dağıtıldığı ileri sürüldü. İş makineleri gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek çubuklarla ve kafeslerle işaretlenen, koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalarını bozdu. Denizle karanın buluştuğu noktada dolaşan kepçe, işaretli olan yuvaları ezdi. Açıkta kalan yuvalardaki yumurtalarını martılar yedi.

Çevre sakinleri kırılmış caretta caretta yumurtalarını görünce yumurtaları yeniden kumun altına gömdü.Beykonak ve Mavikent sitelerinde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmaları fotoğraflayıp sosyal medya da paylaştılar.

Belediyeden açıklama

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu, "Çalışmadan bizim haberimiz yok, araştırıp açıklama yapacağız."dedi.