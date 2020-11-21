Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi - Son Dakika

Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi

21.11.2020 10:25
Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yayınlanan genelgede kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarına meskenlerde kullandıkları su tariflerinde yüzde 50 indirime gidileceği müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yayınlanan genelgede kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarına meskenlerde kullandıkları su tariflerinde yüzde 50 indirime gidileceği müjdesini verdi.

Dünya'yı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı verilen ulusal mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararlar gereği yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen halı sahalar, kıraathaneler ve kahvehanelerin kapatılması sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önerisiyle kapatılan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlarının işyeri kapalı olduğu süre boyunca meskende kullandıkları suların tarifesinde yüzde 50 indirime gidilmesi için harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın İkinci Bileşiminde gündeme gelen öneri oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilirken hazırlıklar başladı.

"Bu şehirde yaşayan 2 milyonun talepleri bizim taleplerimiz"

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehirlilerle iyi günde de kötü günde de kader birliği yaptıklarını belirterek, "Hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olacağız dedik. İşte tam o gün bu gün. Sevgiyle, dayanışmayla, kardeşlikle, paylaşmakla, muhabbetle iyileşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararların en büyük uygulayıcıları elbette ki yerel yönetimler. Son çıkan genelgenin üçüncü maddesinde halı sahalar, kıraathaneler ve kahvehanelerin kapatılması kararı alındı. Halkımızı korumaya yönelik alınan bu kararlara saygı duyuyoruz. Fakat çıkan çıktılarda esnafımızın kapatılan iş yerlerinden dolayı mesken su paralarında yüzde 50 indirim kararı aldık. Bu şehrin esnafının, bu şehrin babasının, bu şehirde yaşayan 2 milyonun ihtiyacı bizim ihtiyacımız, talepleri bizim talebimiz. Onlar huzurlu ve mutluysa biz mutlu, onlar iyiyse biz iyiyiz. Birlikte iyileşeceğiz, çok daha güzel günleri birlikte yakalayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi
Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi
Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Fatma Şahin, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi - Son Dakika


Son Dakika

Bu da depo görünümlü meyhane! Denetime çıkan kaymakama yakalandılar 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Brezilya'da bir siyahinin dövülerek öldürülmesi ülkede şiddet eylemlerine yol açtı İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı
Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti         
10:03
Sokak sokak kovalanan kapkaççı vatandaşın elinden kurtulamadı! Yediği meydan dayağı kameralara yansıdı Sokak sokak kovalanan kapkaççı vatandaşın elinden kurtulamadı! Yediği meydan dayağı kameralara yansıdı         
09:45
Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar         
09:33
Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi         
09:27
Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu Atatürk'e hakaret etmemesi için uyardığı adamı ayağından vurdu         
07:57
Evinin penceresinden atlayan mühendis, olay yerinde can verdi Evinin penceresinden atlayan mühendis, olay yerinde can verdi         
03:48
Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı Oyuncu Öykü Çelik'in koronavirüs paylaşımı tepki çekti, apar topar kaldırdı         
22:51
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı Evlerin kapı ve duvarlarına işaret koyan provokatör, emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı         
20:09
Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü         
17:37
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 10:40:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei