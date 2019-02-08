Şahin Yenişehir'de Bir Dizi Ziyaret Gerçekleştirdi.
1 saat önce
AK Parti 24.25.26 dönem Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yeniden göreve seçilen Bursa Yenişehir Ziraat Odası yönetim kurulu ile annesini kaybeden gazeteci Nihat Bıçak'ı ziyaret etti.
AK Parti 24.25.26 dönem Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin
, Yeniden göreve seçilen Bursa Yenişehir
Ziraat Odası yönetim kurulu ile annesini kaybeden gazeteci Nihat Bıçak'ı ziyaret etti.
Yenişehir Ziraat Odasını ziyaret eden Hüseyin Şahin'i Ziraat odası Başkanı Sadi Aktaş yeni yönetim kurulu Muhtarlar derneği başkanı Enver Zengin
karşıladı. Ziyarette konuşan Şahin, " Yenişehir'de Ziraat odası ve yönetim kurulu ile güzel hizmetlere hep beraber imza attık.Yenişehir Türkiye
'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Kendileri her platformda canla başla çalıştılar. Yeniden göreve seçilen Ziraat odası başkanı Sadi Aktaş ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum" diye konuştu.Ziraat odası Başkan Sadi Aktaş " Vekilimiz bizlerin her zaman yanında oldu. İlçemizde güzel hizmetleri oldu. Geride çok önemli eserler bıraktı. Kendilerini biz Yenişehirli Olarak görüyoruz. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Hüseyin Şahin, daha sonra geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden gazeteci Nihat Bıçak'ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:46 Kaynak: İHA
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