Şahinbey Belediyesi\'nin yaptığı 3 katlı köprülü kavşak ile trafik sorunu tarih oldu

Şahinbey Belediyesi'nin tamamen kendi öz kaynakları ile yaptığı ve beş ay gibi kısa bir süre içerisinde yapımını tamamladığı YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Kavşak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan tarafından bu yılın başında hizmete açıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaptığı çalışmalarla Türkiye Yüzyılında Şahinbey olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ifade etti.

KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZ İLE YAPTIK

YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Köprülü Kavşak'ın şehrin trafik yükünü hafiflettiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "YeşilVadi Üç Katlı Köprülü Kavşağımızı mühendislerimiz ve işçilerimizle, gece-gündüz demeden çalışarak 5 ay gibi çok kısa bir sürede tamamladık. Şehrin kuzeyini güneyine, doğusunu batısına bağlayan projemiz, Şehir Hastanesine, Şahinbey Oto Sanayi Sitesine ve Karataş'a ulaşımı kolaylaştırıp, Gaziantep trafiğine nefes aldırıyor. YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Köprülü Kavşağımızda 7 km yol, 162 metre viyadük, 3 adet alt geçit, 6 şeritli 900 metre dalçık yer almaktadır. Bu projemizi kendi öz kaynaklarımızla hiç kredi kullanmadan yaptık. Tekrardan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

PROJE DETAYLARI

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Kavşak'ta, 100 iş makinası, 250 personel ile 7/24 hummalı bir çalışma yapıldı. 6 şeritli bağlantı yolları ile 7 km uzunluğunda olan yolda 30.000 metreküp beton, 5.500 ton demir kullanıldı. YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Kavşak'ta, İstanbul'un Fethi'ni hatırlatan ve uzunlukları 21 km'yi bulan 1.453 adet fore kazık çakıldı. 600.000 metreküp kazı alanı, 200.000 metreküp yapısal dolgu, 162 metre viyadük olan YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Kavşak'ta 3 adet alt geçit, 2 adet u dönüşü köprüsü ve güney yan yol köprüsü, 916 metre toprakarme, 900 metre 6 şeritli dal-çık, 10 şeritli ve 8 şeritli anayolu bulunuyor.

BAŞKANIMIZ BÜYÜK BİR ESER KAZANDIRDI

Şehrin yollarını en fazla kullanan taksiciler, servisçiler ve vatandaşlar yapılan YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Kavşak için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Gaziantep'imize kazandırılmış muhteşem bir eser. Yapılan YeşilVadi Üç Katlı Akıllı Kavşak hem zamandan, hem de yakıttan tasarruf ediyoruz. Daha önceki yolda trafik aşırı şekilde tıkanırken, kazalar da oluyordu. Yapılan üç katlı köprülü kavşak ile yaşanan tüm sorunlar ortadan kalktı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu.