SAHTE EVRAK ŞEBEKESİ 'REPUBLİC' YERİNE 'PEPUBLİC' YAZINCA YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

SAHTE EVRAK ŞEBEKESİ 'REPUBLİC' YERİNE 'PEPUBLİC' YAZINCA YAKALANDI

01.07.2022 14:45

SAHTE EVRAK ŞEBEKESİ 'REPUBLİC' YERİNE 'PEPUBLİC' YAZINCA YAKALANDI Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yabancı uyruklu kişiler için sahte eğitim ve çalışma belgeleri düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

SAHTE EVRAK ŞEBEKESİ 'REPUBLİC' YERİNE 'PEPUBLİC' YAZINCA YAKALANDI

Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da yabancı uyruklu kişiler için sahte eğitim ve çalışma belgeleri düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Sahtecilik, evraklardaki cumhuriyet anlamına gelen 'republic' kelimesini, 'p' harfiyle, 'pepublic' şeklinde yazınca ortaya çıktı. Operasyonda 6 şebeke üyesi gözaltına alınırken, çok sayıda sahte belge ve para ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evraklarını tek tek kontrol etti. Çok sayıda evrak üzerinde, 'cumhuriyet' anlamına gelen 'republic' kelimesinin 'p' harfiyle, 'pebuplic' şeklinde yazıldığı belirlendi. Bu tespit üzerine kapsamlı çalışmalar yapan mali polis, evrakların bir şebeke tarafından organize olarak düzenlendiğini ortaya çıkardı.

SAHTE CEZAEVİ İZİN BELGESİ BİLE DÜZENLEMİŞLER

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin sahte evrak düzenlemek için kullandığı Fatih'teki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi. Ele geçirilen sahte evraklar arasında cezaevi görüş belgesi, göç idaresi ikamet izni, vekaletname, kimlik, pasaport, taahhütname, adli sicil belgesi, ehliyet, nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri adına düzenlenmiş protokol belgesi, farklı konsolosluk, kamu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmiş kaşe ile sahte 16 bin 450 dolar ve 17 bin lira para da olduğu görüldü.

Adreste aynı zamanda bu evrakları hazırlamak için kullanılan fotokopi makinesi, yazıcı, sahte kimlik yapımında kullanılan grafik çizimlerin yer aldığı bellek, dizüstü bilgisayar, kimlik kartı aparatları gibi malzemelerde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Sultanbeyli Emniyeti şehit ve polis çocuklarını 'Sosyal Etkinlik'te bir araya getirdi Son dakika haberi... Sultanbeyli Emniyeti şehit ve polis çocuklarını 'Sosyal Etkinlik'te bir araya getirdi Develi'de tayini çıkan Cumhuriyet Savcılarına veda yemeği Develi'de tayini çıkan Cumhuriyet Savcılarına veda yemeği SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor SPOR A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya maçına hazırlanıyor
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Cumhuriyet, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAHTE EVRAK ŞEBEKESİ 'REPUBLİC' YERİNE 'PEPUBLİC' YAZINCA YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 21:08:43. #1.13#
SON DAKİKA: SAHTE EVRAK ŞEBEKESİ 'REPUBLİC' YERİNE 'PEPUBLİC' YAZINCA YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement