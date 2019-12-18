Şair, bestekar, söz yazarı Yusuf Hayaloğlu Kartal'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Şair, bestekar, söz yazarı Yusuf Hayaloğlu Kartal'da anıldı - Son Dakika Magazin

Şair, bestekar, söz yazarı Yusuf Hayaloğlu Kartal'da anıldı

7 saat önce

2009 yılında hayata gözlerini yuman şair, bestekar, söz yazarı merhum Yusuf Hayaloğlu, 66'ncı yaş gününde Kartal'da anıldı.

Şair, bestekar, söz yazarı Yusuf Hayaloğlu Kartal'da anıldı, System.String[]

2009 yılında hayata gözlerini yuman şair, bestekar, söz yazarı merhum Yusuf Hayaloğlu, 66'ncı yaş gününde Kartal'da anıldı. Hayaloğlu'nun eşi ve kızları anma töreninde duygusal anlar yaşadı.


Hani Benim Gençliğim Nerede?", "Başkaldırıyorum", "Adı Bahtiyar" gibi bir döneme damgasını vuran Ahmet Kaya tarafından da bestelenen sayısız esere imza atmış olan Yusuf Hayaloğlu Kartal Belediye tarafından düzenlenen doğumun 66'ncı yıl dönümünde konser ve şiir dinletisi ile anıldı.


Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 19.30'da gerçekleşen anma programına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları ile Yusuf Hayaloğlu'nun eşi Mine Hayaloğlu, kızları Deniz ve Hazan ve çok sayıda Kartallı katıldı. Anma programında Yusuf Hayaloğlu'nun şiirleri ile Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi.


Gecede konuşma yapan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Kartal'ı biz sanatın, kültürün ve sporun başkenti yapacağız şiarıyla yola çıktık. Bu çalışmalarımız son hızı ile devam etmektedir. Yusuf Hayaloğlu ve Ahmet Kaya, Türk sanatına damga vurmuş olan gerek şiirleriyle, gerek şarkı sözleri ve şarkılarıyla iki büyük şahsiyet. Özgün müziğin önde gelen temsilcileri. Dolayısıyla bir anma programını es geçme şansımız yoktu. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in de talimatlarıyla bu çalışmalarız son hızı ile devam edecek. Kartal Belediyesi her zaman olduğu gibi kültüre, sanata elinden gelen bütün desteği sunmaktadır ve bundan sonrada sunacaktır" dedi. - İSTANBUL

Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Kaya, Kartal, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu
Adnan Oktar Örgütü'nün içinde 'Bacı' olarak tanınan Tülay Kumaşçı, cezaevinde yaşadıklarını anlattı "Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman, Türkiye'yi terk etti MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:42 Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının 25. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika Magazin
16:34 ABD'li rap şarkıcısı Lizzo, masanın üstünde dans etmek isteyince masa kırıldı - Son Dakika Magazin
16:22 MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi - Son Dakika Magazin
16:22 Aydan'ın eşinden kıskandıran sürprizler! - Son Dakika Magazin
15:44 "Libido" çıkışıyla tepki çeken Can Yaman, Türkiye'yi terk etti - Son Dakika Magazin
15:34 MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:11:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şair, bestekar, söz yazarı Yusuf Hayaloğlu Kartal'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]