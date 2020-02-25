Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye mevkidaşlarından ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye mevkidaşlarından ziyaret - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye mevkidaşlarından ziyaret

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye mevkidaşlarından ziyaret, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Yüce'nin Marmara Belediyeler Birliği toplantısı için kentte bulunan Büyükakın ile Yılmaz'ı makamında ağırladığı belirtildi.

Mevkidaşlarının nazik ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yüce, AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Millete ve memlekete hizmet için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yüce, "Ülkemizin birçok şehrinin yanı sıra Balıkesir ve Kocaeli'de de olduğu gibi Sakaryamız, AK Parti'nin belediyecilik tecrübesiyle harman oluyor, hamdolsun her geçen gün gelişim ivmesini sürdürüyor. İnşallah hep birlikte AK Parti'mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacak, milletimize ve memleketimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde hizmetin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti siyaseti demek, hizmet demektir. Biz, bu şiar ile çalışıyoruz. Kocaeli ve Balıkesir'e de yaptığımız ziyaretlerde AK Parti belediyeciliğinin farkını yakinen hissediyor, iş birliği fırsatlarını değerlendirerek avantaja dönüştürme noktasında görüşler ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz. Rabbim yardımcımız olsun."

Ekrem Yüce, günün anısına mevkidaşlarına hediye takdim etti.

Ziyarette, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan da yer aldı.

Balıkesir, AK Parti, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'deki tek adaylı il kongrelerini eleştiren İnce: AKP'ye benzeyen CHP'den bu millete hayır gelmez
İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 10'a yükseldi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Teslim olan terörist, PKK'nın kirli yüzünü anlattı: Bizi işkence yalanıyla kandırdılar

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 22:05:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye mevkidaşlarından ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]