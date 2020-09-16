Sakarya'da AB destekli "Karadeniz'de Pedal Çevirelim Projesi"nin lansmanı yapıldı - Son Dakika

Sakarya'da, Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Avrupa Birliğinden (AB) destek almaya hak kazanan "Karadeniz'de Pedal Çevirelim Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (SUBÜ) hazırlanan proje ile Karadeniz Havzası'ndaki ülkelerde turistik ve kültürel sektörler geliştirilerek, sürdürülebilir büyüme yoluyla bölgedeki insanların refahının ve turizm diyaloğunun artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Sakarya'da oluşturulacak bisiklet rotaları, dijital harita üzerinde konumlandırılarak uluslararası platforma taşınacak. Kentte turizm alanında bulunan işletmecilere, girişimci, konaklama tesisleri, acenteler, restoranlar, iletişim ve tanıtım ile pedal dostu işletme konularında eğitimler verilecek.

Ayrıca, kentteki turizm destinasyonunun ve bisiklet rotalarının tanıtılması amacıyla proje ortağı Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan ile dijital platform oluşturulacak ve bisiklet mobil uygulamaları hazırlanacak.

Yaklaşık 30 ay sürmesi beklenen proje kapsamında kentte "Bisiklet Turist Fuarı" gerçekleştirilecek. Ulusal ve uluslararası tur operatörleri için bisiklet tur programlarının hazırlanacağı projede, bisiklet ve bisiklet turizmiyle ilgili festival de yapılacak.

"Yeni bisiklet güzergahlarını, uluslararası ulaşım ağlarıyla entegre ediyoruz"

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen lansman töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bisiklet turizmini ve ülkeler arası diyaloğu geliştirecek projeyle şehrin yeni bisiklet güzergahlarını, uluslararası ulaşım ağlarıyla entegre ettiklerini söyledi.

Pedal çevirerek Türkiye'yi ve şehirlerini dünyaya, Balkanlar'a ve Doğu ülkelerine açtıklarına işaret eden Yüce, "Aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftası bugün itibarıyla başlıyor. Bir hafta sürecek etkinliklerde şehrimizin pek çok yerinde faaliyetlerimiz olacak. Bu faaliyetlerimizi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerçekleştirilecek çekilişlerle vatandaşlarımıza bisiklet hediye edeceğiz. Proje ve etkinliklerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da proje ekibini tebrik ederek, desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Proje tanıtımının ardından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yapılacak etkinlikler de katılımcılara aktarıldı. Program sonunda Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bisiklet sürdü.