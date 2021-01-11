Sakarya'da, Kovid-19 salgını sürecindeki sosyal çalışmalar vatandaşın hayatına dokundu - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile bazı sivil toplum örgütleri salgının başladığı ilk andan itibaren yaptıkları çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürdü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Sakarya'da sağlık çalışanları salgınla en ön safta mücadele ederken, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri 2020'de temizlik, sağlık, gıda, teknoloji, giyim ve ısınma gibi alanlarda yaptıkları çalışmalarla Kovid-19'un vatandaşlar üzerindeki sosyal etkisini en aza indirmeye çalıştı.

Sosyal Koruma Kalkanı, Sakarya'da 227 bin 365 hane/kişi/çalışana 501 milyon 932 bin 340 lira destekle pandeminin etkisine karşı "kalkan" oldu.

Sosyal destek Programı'nın Faz 1 çalışmasında 17 bin 5, Faz 2 çalışmasında 26 bin 165 ve Faz 3 çalışmasında ise 22 bin 202 hane/kişiye 1000'er liradan 65 milyon 372 bin lira ödemenin yapıldığı Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasıyla da 21 bin 347 haneye 21 milyon 347 bin lira dağıtıldı.

Kısa Çalışma Ödeneğiyle 49 bin 448 çalışana 248 milyon 799 bin 131 lira, Nakdi Ücret Desteğiyle 32 bin 369 çalışana 78 milyon 171 bin 55 lira ve İşsizlik Ödeneğiyle 11 bin 254 kişiye 54 milyon 528 bin 829 lira desteğin verildiği Sosyal Koruma Kalkanıyla, Normalleşme Desteği adı altında ise 47 bin 575 çalışana 33 milyon 714 bin 325 liralık "koruma" sağlandı.

Ülkede ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından faaliyetlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi, 400 bin şişe dezenfektanı halkın kullanıma sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık sektörüne katkısını sürdürerek 20 aracı salgınla mücadelede kullanılması için İl Sağlık Müdürlüğüne devretti, salgın sürecinde hastanelerde yaşanan yoğunluğa destek olmak amacıyla da Tıp Merkezinde yaklaşık 44 bin hastanın tedavisini üstlendi.

"Ekonomik Destek Paketini" yürürlüğe koyan belediye, 2 bin toplu taşıma esnafına 1000'er liralık mazot desteği sağladı.

Büyükşehir, 6 bin esnafa 1000'er lira tutarında su faturası yardımında bulunurken, pandemi nedeniyle işine ara veren esnaftan toplamda 2 milyon tutarındaki ilan, reklam ve çevre temizlik vergilerini de almadı.

Vatandaşlara yardım eli

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yardımlarla özellikle maddi yönden olumsuz etkilenen aileleri yalnız bırakmadı.

Belediye, 5 bin aileye erzak yardımı gerçekleştirdi, 2 bin 100 yardım kartına nakdi destekte bulundu, her gün ihtiyaç sahibi 2 bin aileye sıcak yemek ulaştırdı.

Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) aracılığıyla düzenli sağlık taraması yapıldı, zorlu salgın sürecinde 350 yaşlı vatandaşın market, fatura, gıda, maaş çekimi, eczane, refakat gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olundu.

Sokak hayvanlarını unutmayan belediye, özellikle kısıtlama günlerinde mama ve sağlık desteğinde bulundu.

Türk Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine yardım

Pandemi döneminde çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılay Sakarya Şubesi, yurt dışından getirilen ve yurtlarda karantinada kalan 3 bin 500 vatandaşın beslenme ihtiyacını karşıladı.

Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan Kovid-19 savaşçıları için 3 bin 600 N95 maske, 12 çamaşır ve kurutma makinesi, 576 paket hijyen malzemesi ile 5 bin paket atıştırmalık temin eden Kızılay, ayrıca 25 konteyner ve 170 temassız ateş ölçeri sağlık çalışanlarının kullanımına sundu.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi, valilik öncülüğünde 29 bin erzak kolisini kaymakamlıklar vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı, ayrıca ramazan ayında 15 bin 624 konserve kurban etini de ailelere dağıttı.

Kentte 2 bin 825 aileye 1 milyon 253 bin 475 lira tutarındaki zekat yardımını ulaştıran Kızılay, 50 bin lira değerindeki alışveriş çekini ihtiyaç sahiplerine verdi.

Türk Kızılay, pandemi başlayınca ülkesine dönemeyen yaklaşık 500 öğrenciye belirli aralıklarla erzak desteği sağladı, ayrıca ramazan ayında bu öğrencilere toplamda 80 bin lira zekat yardımı yaptı.

Kısıtlamalarda çocuklar unutulmadı

Türk Kızılay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kısıtlama nedeniyle evlerinde bulunan çocuklara 5 bin şeker ve bayrak dağıttı.

Kızılay Haftası faaliyetleri kapsamında, çocuklara hijyen eğitimi ve kurum hakkında bilgi veren Türk Kızılay Sakarya Şubesi, içinde maske, dezenfektan, sabun ve oyuncak olan 2 bin 500 hediyeyi küçük bireylere iletti.

Yaklaşık 50 bin cerrahi maske dağıtımı gerçekleştiren Türk Kızılay, karantina yurtlarında kalan öğrencilere 1068 el sabunu ile özellikle çocuklu ailelere 750 hijyen kolisi desteğinde bulundu.

İHH'dan 3 bin aileye maddi destek

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, salgın sürecinde nakit, eğitim, sağlık, gıda, hijyen, giyim gibi insani yardım çalışmaları yaparak yetimlerin yüzünü güldürdü.

Sağlık çalışanlarına ütü, ütü masası, çay seti, ikramlık ile hijyen paketi dağıtan Sakarya İHH, kolluk kuvvetleri ile 112 Acil Servis görevlilerine sahurluk, yetim ailelere kırtasiye, tablet ve kurban etini ulaştırdı.

İHH görevlileri, yardımlarda 50 ton kömür, 5 bin gıda kolisi, 850 aileye et, 3 bin aileye 1 milyon 500 bin lira yardım ve 3 bin parça kıyafet desteğinde bulundu.

"Eğitimde Dayanışma Vakti" kampanyası kapsamında Yetim Sponsorluk Sistemine kayıtlı 230 öğrenciye tablet dağıtan Sakarya İHH, 150 yetim öğrenciye de kırtasiye yardımı götürdü.

İHH, temizlik çalışmaları kapsamında da 500'er maske, eldiven ve ıslak mendil dağıttı.

Yardım dernekleri ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Sakarya Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SAKVA), Sakarya Gönüleli Derneği, Beşir Derneği Sakarya Şubesi ile Sakarya İhtiyaç Sahipleri Yardımlaşma Derneği de pandemi sürecinde çalışmalarını sürdürdü.

Dernekler, faaliyetleri kapsamında 65 yaş üstü ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek, erzak kolisi, kurban eti, hijyen seti, tablet bilgisayar, kömür, soba ve nakdi destekte bulunurken, çocukları da unutmayarak pasta sürpriziyle sevindirdi.

Kitaplar vatandaşların ayağına götürüldü

Öte yandan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezleri aracılığıyla "Kitabın Kitabımdır", "Oku" ve 'Kitapsız Genç Kalmasın" projeleriyle kitap dağıtarak vatandaşların evde faydalı zaman geçirmesine katkıda bulundu.