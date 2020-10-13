Sakarya'da maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası - Son Dakika

Sakarya'da maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası

13.10.2020 00:19
Sakarya'da maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası, System.String[]

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmayanlara ilk ihlalde 392, ikinci ihlalde 900 lira para cezası kesilmesi ve 3 gün karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı.

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, maske takmayanlara ilk ihlalde 392, ikinci ihlalde 900 lira para cezası kesilmesi ve 3 gün karantina yurdunda izole edilmesi kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplandığı ve gelinen aşamada izolasyon konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığının görüldüğünden bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce alınan maske takmayan vatandaşlara ilk ihlalde uyarı yapılması ve tekerrürü halinde 3 gün karantinada kalacakları ve en az 3 kitap okuma yaptırımı uygulanacağının kararının değiştirildiği belirtilerek, "Denetimlerde maske takmayan vatandaşlarımıza ilk ihlalde Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre 392 lira, ikinci ihlalde Umumi Hıfzıssıhha Kanuna göre 900 lira para cezası uygulanması ve üç gün karantina yurdunda izole edilmesine' şeklinde değiştirilmiştir." denildi.

Sağlık kuruluşunda veya evinde Kovid-19 için numune veren vatandaşlara sağlık personeline sonucu çıkana kadar kendilerini izole edileceklerine dair taahhütname imzalatılacağı aktarılan açıklamada, buna rağmen izolasyona uymayanlara da Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası uygulanacağı kararının alındığı vurgulandı.

Açıklamada, kurulda, yeni eğitim öğretim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin (tıp fakültesi 6. sınıf öğrencileri hariç) devam eden salgın sebebiyle sağlık tesislerinde beceri eğitimi, staj, klinik uygulama adı altındaki tüm iş yeri uygulamalarının yaptırılmamasına karar verildiği aktarıldı.

57 köy okulunda yüz yüze eğitim kararı

Ayrıca kurulun 15 ilçede 57 köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okulun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği esaslar ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda bütün sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlamalarına karar verdiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Para Cezası, Sakarya, Karar, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu         
22:36
DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir         
21:35
Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi         
20:23
Şampiyonluk için favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı düştü Şampiyonluk için favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı düştü         
19:58
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 00:28:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da maske takmayanlara 3 gün karantina ve para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei