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Sakarya'daki sağanak

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bu hasar münasebetiyle sadece bizim için umut verici kısım bir can kaybının olmamasıdır.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bu hasar münasebetiyle sadece bizim için umut verici kısım bir can kaybının olmamasıdır. Bir vatandaşımız yaralandı, helikopterle kaldırıldı, şu anda hastanede tedavi ediliyor." dedi.
Sakarya'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan Kocaali- Akçakoca kara yolu mevkisine gelen Yüce, incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın taşması sonucu ciddi hasar oluştuğunu söyledi.
Ekrem Yüce, "Bu hasar münasebetiyle sadece bizim için umut verici kısım bir can kaybının olmamasıdır. Bir vatandaşımız yaralandı, helikopterle kaldırıldı, şu anda hastanede tedavi ediliyor." ifadesini kullandı.
Yüce, suyun yüksekliği her ne kadar biraz düşse de ciddi manada taşkının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Burası tam Melen Deresi'nin Karadeniz'e bağlandığı nokta. Bu hat üzerinde çok değişik yerlere, araziye, tarım arazilerine, birtakım dere kenarındaki yerleşimle ilgili olan kısımlara zarar vermiştir. Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, AFAD, Kocaali Kaymakamlığı ve Kocaali Belediyesi ekipleri olay mahallinde, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. İnşallah kısa sürede bu felaketlerin sonu gelir. Tekrar bir yağmur yağışı olmaz."
Ekrem Yüce, Kocaali, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:44 Kaynak: AA
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