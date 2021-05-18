İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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Sakarya, Düzce, Karabük ve Kocaeli'de İsrail'in Mecsid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan Sakarya Emek ve Demokrasi Bileşenleri üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Burada grup adına açıklamayı okuyan Salim Aydın, İsrail'in son yıllarda Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmeye ve Doğu Kudus'ü de işgal sürecinin bir parçası haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Aydın, son aylarda Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine saldıran devlet destekli Siyonist yerleşimcilere yönelik protestolar artınca Tel Aviv rejiminin acımasız yüzünü bir kez daha gösterdiğini dile getirerek, yüzlerce yaralı, gözaltı ve evlerinden sürülen insanların olduğunu anlattı.

Aydın, Filistin halkının daima yanında olduklarını ve direnişlerini saygıyla selamladıklarını belirtti.

Düzce

Düzce'de de Filistinlilere destek için sivil toplum kuruluşları tarafından konvoy oluşturuldu.

Bahçeşehir mevkisinde toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri yaklaşık 200 araçla şehir turu attı.