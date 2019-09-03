Sakarya Kent Meydanı hafta sonu açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesince yenilenen Sakarya Kent Meydanı'nın, 7 Eylül Cumartesi günü açılacağı bildirildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamada, açılış öncesi sanatçı Onur Akın konseri düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sakarya Kent Meydanı'nın yenilenmesinde yaptıkları iş birliği nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve belediye personeline teşekkür ederek, dayanışmanın devam edeceğini kaydetti.

Taşdelen, Konur, Karanfil ve Yüksel sokakları ile devam edecek kent merkezi yenileme çalışmalarının sadece fiziki boyutta kalmayacağını, buraların eğitim, kültür ve sanat alanında da cazibe merkezi olması için farklı destek projelerini yaşama geçireceklerine işaret etti.